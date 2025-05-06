20 льгот для УБД, о которых вы могли не знать
- УБД имеют право на медицинские, транспортные, трудовые и социальные льготы, включая бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, скидки на жилье.
- Военные могут получить различные социальные привилегии, такие как повышение пенсии, освобождение от уплаты налогов, а также государственную поддержку для получения образования для себя и своих детей.
Участники боевых действий, которые официально оформили статус, имеют право на различные привилегии. Среди них медицинские, транспортные, трудовые и социальные льготы.
Какие льготы имеют УБД
Военные могут получить статус УБД, что предоставит им доступ к льготам различных категорий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Смотрите также "Боевые" выплаты: кто из военных может получить 50 000 гривен за службу
Медицина:
- Бесплатные лекарства, средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- Бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
- Право на продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;
- Приоритетное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация;
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.
Жилье и коммунальные услуги:
- Скидка 75% на квартирную плату (из расчета 21 кв. метра на человека и 10,5 кв. метра на семью);
- 75% скидка на коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления;
- 75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;
- 20% скидка на установку квартирного телефона и 50% – на абонементную плату;
- Первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- Первоочередное право на вступление в жилищные и гаражные кооперативы, садоводческих товариществ и приобретение материалов для строительства.
Транспорт:
- Бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения;
- Бесплатный проезд один раз в два года всеми видами транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%.
Работа:
- Гибкий график ежегодного отпуска и дополнительный отпуск 14 дней в году с сохранением заработной платы;
- Пособие по временной нетрудоспособности независимо от стажа в размере 100% средней заработной платы;
- Преимущество в оставлении на работе в случае сокращения работников и трудоустройстве при ликвидации предприятия, учреждения.
Другие социальные льготы
Среди других социальных привилегий, которыми могут пользоваться УБД:
- Получение ежегодно ко Дню Независимости разовой денежной выплаты;
- Приоритетное обслуживание в сфере быта, питания и транспорта;
- Повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц;
- Возмещение расходов на уход в случае невозможности обслуживания в учреждениях социальной защиты;
- Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлины и других платежей в бюджет.
Также государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям государственную целевую поддержку для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.