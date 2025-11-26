УБД могут получить дополнительные 1 000 гривен: при каких обстоятельствах предусмотрена выплата

Кроме основного денежного обеспечения, украинцы могут получить дополнительные выплаты. В частности речь идет о 1 000 гривен, которая предусмотрена для участников боевых действий в Украине.

Как УБД могут получить 1 000 гривен?

Средства выплачиваются к государственному празднику, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Деньги привязаны ко Дню Независимости – 24 августа. Поддержку в размере 1 000 гривен ежегодно предоставляют участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Отмечается, что тем, кто проходит службу, выплату будет проведена по месту службы работодателем (или воинской частью) на основании заявки, которая подана в Пенсионный фонд Украины на финансирование выплаты ко Дню Независимости. В то же время пенсионерам, которые имеют право на помощь к празднику, выплату будет осуществлено в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме (без какого-либо дополнительного обращения).

Способы подать заявления:

лично, обратившись в выбранный Пенсионный фонд Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному или зарегистрированному месту жительства (пребывания); по почте – в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины; онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.

Обратите внимание! В ноябре или декабре выплату уже невозможно получить, ведь она привязана к празднику в августе.

Какие еще выплаты может получить УБД?

Напомним, что участникам боевых действий выплачивают пособие после увольнения с военной службы или в случае временной нетрудоспособности. Об этом сообщает Минобороны.

Также помощь предусматривается военным с инвалидностью. Размер поддержки зависит от ее группы.

Когда УБД могут досрочно выйти на пенсию?