От Самары до Петербурга: атаки дронов обернулись миллиардными убытками для Ozon

Систематические украинские удары по инфраструктуре врага начинают давать ощутимые финансовые результаты. Российский торговый гигант "Озон" вынужден подсчитывать колоссальные убытки после серии разрушительных пожаров на своих объектах.

Какие убытки понес Ozon

Маркетплейс Ozon зафиксировал убытки в размере 30,1 миллиарда рублей из-за ударов беспилотников по 11 логистическим центрам в своей отчетности за третий квартал 2026 года.

По данным компании, в эту сумму вошли не только уничтоженные товары. Убытки также включают оборудование, которое было повреждено в результате ударов дронов и пожаров и вышло из строя или утратило свою стоимость.

При этом Ozon застраховал лишь часть рисков. Поэтому в настоящее время компания обсуждает со страховщиками возможные компенсации.

Обратите внимание! Окончательный объем убытков Ozon из-за атак беспилотников после выплат страховщиков может отличаться от суммы оценочных убытков.

Что известно об ударах по объектам Ozon

Систематическое уничтожение складов Ozon началось еще 22 августа с удара по объекту в Чапаевске Самарской области.

Далее география атак стремительно расширилась. Дроны нанесли удары по базам:

в Оренбурге;

Краснодарском крае;

Махачкале;

и Уфе.

А в октябре украинские беспилотники добрались до Санкт-Петербурга и Омска. В частности, 24 октября украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по логистическому хабу Ozon в Омске, который, по данным источников, обслуживал потребности российского Минобороны.

В итоге последствия атак затронули 11 логистических объектов компании.

Напомним, атаки затронули и другой большой российский маркетплейс – Wildberries. Его склады начали подвергаться ударам с середины июля 2026 года.

По оценке Data Insight, восстановление инфраструктуры Wildberries может обойтись в 147–223 миллиарда рублей. Потери же самих продавцов могут превысить 500 миллиардов рублей, что создает огромную дыру в экономике агрессора.