От Самары до Петербурга: атаки дронов обернулись миллиардными убытками для Ozon

Какие убытки понес Ozon

Маркетплейс Ozon зафиксировал убытки в размере 30,1 миллиарда рублей из-за ударов беспилотников по 11 логистическим центрам в своей отчетности за третий квартал 2026 года.

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По данным компании, в эту сумму вошли не только уничтоженные товары. Убытки также включают оборудование, которое было повреждено в результате ударов дронов и пожаров и вышло из строя или утратило свою стоимость.

При этом Ozon застраховал лишь часть рисков. Поэтому в настоящее время компания обсуждает со страховщиками возможные компенсации.

Обратите внимание! Окончательный объем убытков Ozon из-за атак беспилотников после выплат страховщиков может отличаться от суммы оценочных убытков.

Что известно об ударах по объектам Ozon

Систематическое уничтожение складов Ozon началось еще 22 августа с удара по объекту в Чапаевске Самарской области.

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Далее география атак стремительно расширилась. Дроны нанесли удары по базам:

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в Оренбурге;

Краснодарском крае;

Махачкале;

и Уфе.

А в октябре украинские беспилотники добрались до Санкт-Петербурга и Омска. В частности, 24 октября украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по логистическому хабу Ozon в Омске, который, по данным источников, обслуживал потребности российского Минобороны.

В итоге последствия атак затронули 11 логистических объектов компании.

Напомним, атаки затронули и другой большой российский маркетплейс – Wildberries. Его склады начали подвергаться ударам с середины июля 2026 года.

По оценке Data Insight, восстановление инфраструктуры Wildberries может обойтись в 147–223 миллиарда рублей. Потери же самих продавцов могут превысить 500 миллиардов рублей, что создает огромную дыру в экономике агрессора.