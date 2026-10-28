Від Самари до Петербурга: атаки дронів обернулися мільярдними збитками для Ozon

Яких збитків зазнав Ozon

Маркетплейс Ozon зафіксував збитки у розмірі 30,1 мільярда рублів через удари безпілотників по 11 логістичних центрах у своїй звітності за третій квартал 2026 року.

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За даними компанії, до цієї суми увійшли не лише знищені товари. Збитки також враховують обладнання, яке було пошкоджене внаслідок ударів дронів та пожеж і вибуло з використання або втратило свою вартість.

При цьому Ozon застрахував лише частину ризиків. Тож наразі компанія обговорює зі страховиками можливі компенсації.

Зауважте! Остаточний обсяг втрат Ozon через атаки безпілотників після виплат страховиків може відрізнятися від суми оціночних збитків.

Що відомо про удари по об'єктах Ozon

Систематичне знищення складів Ozon розпочалося ще 22 серпня з удару по об'єкту в Чапаєвську Самарської області.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Далі географія атак стрімко розширилася. Дрони накрили бази:

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в Оренбурзі;

Краснодарському краї;

Махачкалі;

та Уфі.

А в жовтні українські безпілотники дісталися Санкт-Петербурга та Омська. Зокрема, 24 жовтня українські безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Ozon в Омську, який, за даними джерел, обслуговував потреби російського Міноборони.

У підсумку наслідки атак охопили 11 логістичних об’єктів компанії.

Нагадаємо, атаки зачепили й інший великий російський маркетплейс – Wildberries. Його склади почали зазнавати ударів із середини липня 2026 року.

За оцінкою Data Insight, відновлення інфраструктури Wildberries може коштувати 147 – 223 мільярди рублів. Втрати ж самих продавців можуть сягнути понад 500 мільярдів рублів, що створює величезну діру в економіці агресора.