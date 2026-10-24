Об'єкт запалав яскравим вогнем: в Омську дрони уразили складський хаб Ozon

Як зазначають моніторингові канали та місцева влада, ударні БпЛА типу FP-1 подолали близько 3000 кілометрів для ураження цілі в російському тилу.

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Які результати роботи дронів?

Унаслідок влучання на території розподільчого комплексу в логопарку "Солнечный" спалахнула масштабна пожежа, а персонал довелося терміново евакуювати.

Момент атаки на склад: дивіться відео очевидців

Цей складський комплекс Ozon розташований на вулиці Айвазовського та охоплює площу майже 107 тисяч квадратних метрів. Об'єкт розрахований на одночасне зберігання до 30 мільйонів товарних одиниць і здатен обробляти понад 600 тисяч замовлень на добу.

Інвестиції в обладнання та IT-інфраструктуру цього хабу перевищували 4 мільярди рублів. Центр забезпечував повний цикл логістичних операцій, однак за даними військових джерел, його потужності також задіяв ворог для власних військових потреб.

Атакований об'єкт / Exilenova+

Губернатор Омської області Віталій Хоценко визнав, що безпілотники досягли північного промислового вузла міста. На місці події зараз працюють оперативні служби, а наслідки руйнувань продовжують уточнюватися.

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У самій компанії вказали, що логістичний центр в Омську зазнав атаки безпілотників. Усіх працівників оперативно евакуювали. Попередньо, постраждалих немає.

Натомість там визнали, що на об'єкті виникла пожежа, яку наразі ліквідовують екстрені служби. Через інцидент товари з цього логістичного центру тимчасово приберуть із вітрини, а частину замовлень скасують, тоді як інші доставлятимуть з інших об'єктів.

Також компанія припиняє приймання поставок FBO та FBS на цьому складі. Відправлення, які вже перебувають у дорозі, перенаправлять до інших логістичних центрів, а продавцям призначать нові пункти відвантаження.

Пожежа на складі в Омську: дивіться відео очевидців

Це ураження стало вже другим підтвердженим ударом по інфраструктурі Омська за добу, адже раніше дрони також атакували місцевий хімічний завод.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 18 жовтня в Санкт-Петербурзі внаслідок атаки безпілотників також палав склад Ozon на Софійській вулиці. Тоді через пожежу компанія була змушена тимчасово зняти товари з вітрини та скасувати частину замовлень.