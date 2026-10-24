Об'єкт запалав яскравим вогнем: в Омську дрони уразили складський хаб Ozon

Атака на Ozon в Омську / Фото очевидців
Українські далекобійні безпілотники 24 жовтня уразили логістичний центр Ozon у російському Омську. Атакований об’єкт з великою ймовірністю використовувався Міністерством оборони Росії та обслуговував потреби окупаційних військ.
Як зазначають моніторингові канали та місцева влада, ударні БпЛА типу FP-1 подолали близько 3000 кілометрів для ураження цілі в російському тилу.
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Які результати роботи дронів?
Унаслідок влучання на території розподільчого комплексу в логопарку "Солнечный" спалахнула масштабна пожежа, а персонал довелося терміново евакуювати.
Момент атаки на склад: дивіться відео очевидців
Цей складський комплекс Ozon розташований на вулиці Айвазовського та охоплює площу майже 107 тисяч квадратних метрів. Об'єкт розрахований на одночасне зберігання до 30 мільйонів товарних одиниць і здатен обробляти понад 600 тисяч замовлень на добу.
Інвестиції в обладнання та IT-інфраструктуру цього хабу перевищували 4 мільярди рублів. Центр забезпечував повний цикл логістичних операцій, однак за даними військових джерел, його потужності також задіяв ворог для власних військових потреб.
Губернатор Омської області Віталій Хоценко визнав, що безпілотники досягли північного промислового вузла міста. На місці події зараз працюють оперативні служби, а наслідки руйнувань продовжують уточнюватися.
У самій компанії вказали, що логістичний центр в Омську зазнав атаки безпілотників. Усіх працівників оперативно евакуювали. Попередньо, постраждалих немає.
Натомість там визнали, що на об'єкті виникла пожежа, яку наразі ліквідовують екстрені служби. Через інцидент товари з цього логістичного центру тимчасово приберуть із вітрини, а частину замовлень скасують, тоді як інші доставлятимуть з інших об'єктів.
Також компанія припиняє приймання поставок FBO та FBS на цьому складі. Відправлення, які вже перебувають у дорозі, перенаправлять до інших логістичних центрів, а продавцям призначать нові пункти відвантаження.
Пожежа на складі в Омську: дивіться відео очевидців
Це ураження стало вже другим підтвердженим ударом по інфраструктурі Омська за добу, адже раніше дрони також атакували місцевий хімічний завод.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 18 жовтня в Санкт-Петербурзі внаслідок атаки безпілотників також палав склад Ozon на Софійській вулиці. Тоді через пожежу компанія була змушена тимчасово зняти товари з вітрини та скасувати частину замовлень.
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