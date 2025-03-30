Может ли пенсионер стать на учет в службе занятости и получать денежную помощь

В Украине немало людей, достигших пенсионного возраста, продолжают работать. Поэтому многие пенсионеры интересуются, могут ли они стать на учет в службе занятости.

Может ли пенсионер стать на учет в центре занятости

Такие люди действительно могут получать в службе занятости информационно-консультационные услуги, связанные с трудоустройством, просматривать вакансии, консультироваться по вопросам трудового законодательства, пишет 24 Канал со ссылкой на Полтавской областной центр занятости.

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В то же время украинец, который получает пенсию по возрасту, не может быть зарегистрирован как безработный и получить пособие по безработице. Дело в том, что он уже социально защищенным и имеет доход.

Важно! Это не касается лица с инвалидностью, которые не достигли определенного законодательством пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности. Они могут становиться на учет в службе занятости и пользоваться всеми услугами службы.

Что делать тем, кто потерял работу незадолго до выхода на пенсию

Согласно действующему законодательству, люди, которые потеряли работу за один-полтора года до выхода на пенсию, и имеют необходимый страховой стаж, могут досрочно выйти на заслуженный отдых. Однако исключительно из-за сокращения штата или ликвидации предприятия.

Таким лицам нужно зарегистрироваться в службе занятости. Сделать это следует сразу после увольнения с работы.

Обратите внимание! В то же время если соответствующих вакансий нет, или человек не может выполнять работу по состоянию здоровья, то закон позволяет оформлять пенсию до наступления пенсионного возраста.