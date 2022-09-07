Радикальное поднятие учетной ставки: пойдет ли НБУ на этот шаг еще раз

Нацбанк будет принимать решение по учетной ставке 8 сентября. Что такое учетная ставка и что будет, если ее увеличат. Ознакомьтесь с прогнозом эксперта в материале.

Правление Нацбанка примет решение об изменении учетной ставки уже 8 сентября. В Минфине пишут , что сейчас в профессиональной среде разразились бурные дискуссии по поводу эффективности ее повышения с 10% сразу до 25% годовых в начале лета.

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Что такое учетная ставка

– это инструмент Нацбанка, с помощью которого регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высока, то НБУ увеличивает учетную ставку. Тогда же растут ставки по кредитам и депозитам. И наоборот, когда инфляция контролируется и на низком уровне, учетную ставку снижают, а вместе с ней дешевеют кредиты и депозиты.

Как рассказал 24 каналу Василий Невмержицкий, финансовый аналитик, учетная ставка останется на том же уровне, что и была.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Мой прогноз, что ставка останется вероятнее такой, как и была, то есть 25%. Нацбанк с помощью учетной ставки решает вопросы монетарной денежно-кредитной политики. И основной из главных задач является вопрос, связанный с инфляцией.

Что будет, если учетную ставку увеличат

По словам аналитика, увеличение учетной ставки – это увеличение стоимости денег для коммерческих банков. Соответственно, если ты увеличиваешь ставки по выдаче кредитов рефинансирования, то банки меньше берут таких средств, потому что потом эти деньги отдают кредитуемым у них клиентам.

Чем выше ставка по кредиту, тем больше стоимость закладывается в стоимость товаров и услуг, которые будут производить за счет кредита. Следовательно, продукция будет стоить не 100 гривен, а 105 или 110 гривен. Вследствие этого снижается спрос на эту продукцию и уменьшается инфляция, то есть не будет необходимости покупать потому, что стоимость растет. Соответственно, будет уменьшаться стоимость и будут пересматриваться технологические процессы в себестоимости этой продукции и количестве ее продаж,

– говорит Василий Невмержицкий.

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Изменения от НБУ

В Минфине сообщили, что теперь населению будут продавать не 50% того, что банки выкупили у людей с 13 августа, а все 100% . Это было сделано для возможности финучреждениям продавать больше доллара и евро, а это в свою очередь опустить стоимость наличной валюты в кассах.

Помимо выше написанного было принято решение о запрете бизнеса покупать инвалюту, если она есть на счетах. На решение повлияло то, что на счетах украинских компаний, по данным Нацбанка, сейчас 8,7 миллиарда долларов. Но несмотря на это, они и дальше продолжают покупать валюту.

Анна Золотько говорит, что решение Национального банка потенциально может увеличить предложение наличной валюты со стороны банков примерно на полмиллиарда долларов. Конечно, остается еще вопрос физической доставки наличной валюты в Украину, но в этом вопросе за последние месяцы тоже много положительных изменений.

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