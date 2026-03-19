19 марта, 14:53
Учетная ставка без изменений: как на решение НБУ повлияла война в Иране и цены на нефть
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Нацбанке решили не менять учетную ставку. Решение должно удержать равновесие на финансовом рынке Украины.
Что известно об учетной ставке НБУ?
О том, почему Нацбанк оставил ставку на уровне 15%, сообщает ЭП.
Известно, что на заседании Национального банка 19 марта учетную ставку оставили на том же уровне, что и раньше.
Для поддержания устойчивости валютного рынка, контролируемости инфляционных ожиданий и процессов НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%,
– отметил глава НБУ Андрей Пышный.