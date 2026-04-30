Нацбанк принял важное решение об учетной ставке – что изменится для украинцев

В четверг, 30 апреля, состоялось заседание Правления по вопросам монетарной политики Нацбанка. На нем приняли очередное решение относительно учетной ставки в Украине.

Изменил ли Нацбанк учетную ставку?

Ее оставили на текущем уровне в 15% годовых. Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга, решение вступит в силу с 1 мая.

Цель такого решения – поддержать привлекательность гривневых инструментов и стабильность валютного рынка, а также контролировать инфляционные процессы на фоне значительной геополитической неопределённости.

Андрей Пышный Глава Национального банка Надлежащий уровень монетарных условий будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления к целевому показателю в 5% в течение горизонта политики.

Однако в случае усиления рисков ценового давления Нацбанк готов применить дополнительные меры сдерживания. Правда, по оценкам регулятора, в апреле рост инфляции продолжился, и в ближайшие месяцы она будет оставаться около текущего уровня, но ускорится во втором полугодии – до около 9,4% в конце года, прежде всего из-за подорожания энергоресурсов.

Нацбанк также ухудшил прогноз роста ВВП на 2026 год — до 1,3%, однако уже в 2027 – 2028 годах этот показатель должен составить 2,8 – 3,7%.

Кроме того, Пышный подчеркнул, что внешняя помощь позволит финансировать дефицит бюджета и поддерживать международные резервы на высоком уровне.

К слову, решение по учетной ставке и других монетарных инструментах правление принимает 8 раз в год. Часть из них базируется на обновленном макроэкономическом прогнозе, а остальные – на оценке текущих рисков и новых экономических данных. При необходимости Нацбанк даже может созвать внеочередные заседания.

Какой была учетная ставка раньше?

Напомним, 29 января впервые за полтора года в Украине этот показатель снизили – с 15,5% (которые держались с марта 2025 года) до 15%. Цикл смягчения процентной политики начали из-за устойчивого снижения инфляционного давления и уменьшения рисков, связанных с внешним финансированием.

Однако уже по итогам февраля инфляция ускорилась. Вскоре началась военная операция США против Ирана, цены на нефть взлетели, а Венгрия устроила "блокаду" кредита ЕС на 90 миллиардов долларов. На фоне этих обстоятельств 19 марта Нацбанк решил оставить учетную ставку без изменений.

Что учетная ставка меняет для украинцев?

Учетная ставка – это один из ключевых инструментов монетарной политики. Речь идет о проценте, под который государственный регулятор кредитует банки, что влияет на кредиты и депозиты для населения и бизнеса, а также на уровень инфляции.

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил стратегическое значение сохранения высоких ставок. Это поощряет граждан вкладывать средства в гривневые инструменты, поэтому активность на наличном рынке может снижаться. В свою очередь чрезмерный спрос на иностранную валюту давит на гривну и может провоцировать ее ослабление.