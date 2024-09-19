Учетная ставка без изменений: что будет с инфляцией и кредитами

НБУ сохранил уровень учетной ставки в сентябре. Таким образом ставка составляет 13%, после предыдущего сохранения в июле.

Что будет с учетной ставкой в сентябре

Глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил во время брифинга, что учетная ставка с 20 сентября останется на уровне 13%, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Глава НБУ Правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку. Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции в 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.

В июле НБУ оставил уровень учетной ставки без изменений, а в июне снизил ставку с 13,5% до 13%.

Пышный добавил, что за последние месяцы инфляция ожидаемо ускорилась. Следовательно, в августе потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом измерении. Это было близко к июльскому прогнозу НБУ.

Что такое учетная ставка Уровень учетной ставки является ориентиром стоимости денег в экономике страны. То есть если учетная ставка растет, тогда валюта стоит дороже. По этому принципу кредиты для населения также становятся дороже.

Что прогнозировали банкиры

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев спрогнозировал ранее, что НБУ оставит учетную ставку на уровне 13%. В то же время ставка по 3-месячным депсертификатам будет на уровне 16%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка То есть условия формирования доходности гривневых вкладов остаются неизменными.

В то же время по словам Замотаева, сейчас инфляционное давление является в меру контролируемым – с начала года инфляция составила 7,5%. А по итогам года это значение прогнозируется на уровне 8,5%.

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