НБУ повысил ключевую ставку: как она изменится с октября 2026 года
В сентябре 2026 года была произведена корректировка учетной ставки. Этот показатель достиг – 16 %. С 31 июля по 17 сентября ставка составляла 15,5 %.
Какова будет ставка НБУ с октября 2026 года
29 октября НБУ принял решение. Теперь учетная ставка будет на уровне 16,5%, сообщил регулятор.
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Необходимо понимать, что это значение влияет на ряд важных аспектов, в частности:
- уровень инфляции;
- проценты по кредитам;
- доходность депозитов;
- курс гривны.
Как отмечает НБУ, решение о повышении учетной ставки является следствием усиления ценового давления, а также ухудшения инфляционных ожиданий.
Важно! Ценовое давление растет именно из-за атак России на бизнес, осложнений в логистике и подорожания топлива.
Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики. НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и вероятные последствия ослабления экономической активности,
– отмечает НБУ.
Отметим, что в течение последних месяцев инфляция выросла. В настоящее время этот показатель превысил предыдущий прогноз НБУ.
Например, в сентябре:
- общая инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении;
- а базовая – до 8,8% в годовом исчислении.
Интересно! Сейчас регулятор ожидает, что по итогам 2026 года инфляция достигнет 12,5%.
Как может измениться уровень инфляции
Регулятор ожидает, что уже в следующем году инфляция замедлится до 7,3% в годовом исчислении. Такая ситуация станет следствием:
- внедрения ряда мер денежно-кредитной политики;
- снижения мировых цен на нефть.
НБУ и в дальнейшем будет поддерживать привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что будет сдерживать ценовое давление. Инфляцию также будет сдерживать вероятное охлаждение внутреннего спроса и рынка труда в ближайшие месяцы из-за последствий российских атак,
– отмечает регулятор.
А в 2028 году инфляция должна вернуться к целевому уровню в 5%. Этому будет способствовать наращивание внутреннего предложения товаров и услуг.
К слову, в сентябре 2026 года реальный ВВП Украины ощутимо сократился. Этот показатель уменьшился на 2,4% в годовом исчислении. А вот в целом по итогам года ожидается падение ВВП на 0,5%. Такое развитие событий повлияет на украинцев. В частности, на уровень цен и зарплат.