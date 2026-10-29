НБУ повысил ключевую ставку: как она изменится с октября 2026 года

В сентябре 2026 года была произведена корректировка учетной ставки. Этот показатель достиг – 16 %. С 31 июля по 17 сентября ставка составляла 15,5 %.

Какова будет ставка НБУ с октября 2026 года

29 октября НБУ принял решение. Теперь учетная ставка будет на уровне 16,5%, сообщил регулятор.

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Необходимо понимать, что это значение влияет на ряд важных аспектов, в частности:

уровень инфляции;

проценты по кредитам;

доходность депозитов;

курс гривны.

Как отмечает НБУ, решение о повышении учетной ставки является следствием усиления ценового давления, а также ухудшения инфляционных ожиданий.

Важно! Ценовое давление растет именно из-за атак России на бизнес, осложнений в логистике и подорожания топлива.

Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики. НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и вероятные последствия ослабления экономической активности,

– отмечает НБУ.

Отметим, что в течение последних месяцев инфляция выросла. В настоящее время этот показатель превысил предыдущий прогноз НБУ.

Например, в сентябре:

общая инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении;

а базовая – до 8,8% в годовом исчислении.

Интересно! Сейчас регулятор ожидает, что по итогам 2026 года инфляция достигнет 12,5%.

Как может измениться уровень инфляции

Регулятор ожидает, что уже в следующем году инфляция замедлится до 7,3% в годовом исчислении. Такая ситуация станет следствием:

внедрения ряда мер денежно-кредитной политики;

снижения мировых цен на нефть.

НБУ и в дальнейшем будет поддерживать привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что будет сдерживать ценовое давление. Инфляцию также будет сдерживать вероятное охлаждение внутреннего спроса и рынка труда в ближайшие месяцы из-за последствий российских атак,

– отмечает регулятор.

А в 2028 году инфляция должна вернуться к целевому уровню в 5%. Этому будет способствовать наращивание внутреннего предложения товаров и услуг.

К слову, в сентябре 2026 года реальный ВВП Украины ощутимо сократился. Этот показатель уменьшился на 2,4% в годовом исчислении. А вот в целом по итогам года ожидается падение ВВП на 0,5%. Такое развитие событий повлияет на украинцев. В частности, на уровень цен и зарплат.