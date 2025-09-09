Российские войска 9 сентября сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области. Пострадали люди, которые в то время стояли в очереди за пенсией перед автомобилем "Укрпочты".

Что решила "Укрпочта"?

После этого компания "Укрпочта" решила изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Укрпочте" отметили, что уже работают с военной областной администрацией Донецкой области над изменением работы почты.

Новая процедура должна "обезопасить людей и не лишать их базовых услуг".

В компании добавили, что, по предварительным данным, уже более 20 человек погибли и 20 получили ранения в результате авиаудара по Яровой. Среди пострадавших – и почтальон, которая работала на месте обстрела.

Ранен наш почтальон Юля. Она уже в больнице. Благодаря своевременным действиям водителя угрозы ее жизни нет,

– рассказали в "Укрпочте".

Где находится поселок Яровая? Поселок Яровая расположен в Донецкой области, на левом берегу реки Северский Донец, примерно в 19 км к северо-западу от города Лиман. Ближайшая железнодорожная станция – Яровая, которая обеспечивает транспортное сообщение с другими населенными пунктами.

До полномасштабного вторжения России население Яровой составляло около 2 800 человек. Во время оккупации оставалось более 600 жителей. После деоккупации люди начали возвращаться, и по состоянию на март 2024 года в поселке проживало около 880 человек.

Что известно об авиаударе по Яровой?