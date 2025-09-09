Укр Рус
9 вересня, 14:49
Після трагедії в Яровій: "Укрпошта" змінює процедуру виплати пенсій

Ірина Гайдук
Основні тези
  • "Укрпошта" змінює процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні після авіаудару в Яровій, який спричинив загибель та поранення людей.
  • Нова процедура має забезпечити безпеку людей і продовження надання базових послуг.

Російські війська 9 вересня скинули авіабомбу на селище Ярова у Донецькій області. Постраждали люди, які в той час стояли у черзі за пенсією перед автомобілем "Укрпошти".

Що вирішила "Укрпошта"? 

Після цього компанія "Укрпошта" вирішила змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії

В "Укрпошті" зазначили, що вже працюють з військовою обласною адміністрацією Донеччини над зміною роботи пошти. 

Нова процедура має "убезпечити людей і не позбавляти їх базових послуг".

В компанії додали, що, за попередніми даними, уже понад 20 людей загинули та 20 отримали поранення внаслідок авіаудару по Яровій. Серед постраждалих – і поштарка, яка працювала на місці обстрілу.

Поранено нашу поштарку Юлю. Вона вже в лікарні. Завдяки своєчасним діям водія загрози її життю немає, 
– розповіли в "Укрпошті". 

Де розташоване селище Ярова? 

Селище Ярова розташоване в Донецькій області, на лівому березі річки Сіверський Донець, приблизно за 19 км на північний захід від міста Лиман. Найближча залізнична станція – Ярова, яка забезпечує транспортне сполучення з іншими населеними пунктами.
До повномасштабного вторгнення Росії населення Ярової становило близько 2 800 осіб. Під час окупації залишалося понад 600 мешканців. Після деокупації люди почали повертатися, і станом на березень 2024 року в селищі проживало близько 880 осіб. 

Що відомо про авіаудар по Яровій?

  • Російські війська 9 вересня атакували селище Ярова на Донеччині. Станом на 12:30 загинули щонайменше 21 людина, ще 21 отримала поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

  • На авіаудар по Яровій відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що по мирному населенню було скинуто авіабомбу, а люди, які в цей час отримували пенсії на одній із вулиць, опинилися в епіцентрі атаки.

  • Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з вимогою відреагувати на тероризм Росії. Він підкреслив, що такі атаки не можуть залишитися без належної відповіді, адже Росія продовжує руйнувати життя людей, одночасно уникаючи серйозних санкцій та потужних ударів.