Після трагедії в Яровій: "Укрпошта" змінює процедуру виплати пенсій
- "Укрпошта" змінює процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні після авіаудару в Яровій, який спричинив загибель та поранення людей.
- Нова процедура має забезпечити безпеку людей і продовження надання базових послуг.
Російські війська 9 вересня скинули авіабомбу на селище Ярова у Донецькій області. Постраждали люди, які в той час стояли у черзі за пенсією перед автомобілем "Укрпошти".
Що вирішила "Укрпошта"?
Після цього компанія "Укрпошта" вирішила змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії.
Дивіться також Укрпошта випустила марку на честь історичної операції "Павутина": до погашення долучився Малюк
В "Укрпошті" зазначили, що вже працюють з військовою обласною адміністрацією Донеччини над зміною роботи пошти.
Нова процедура має "убезпечити людей і не позбавляти їх базових послуг".
В компанії додали, що, за попередніми даними, уже понад 20 людей загинули та 20 отримали поранення внаслідок авіаудару по Яровій. Серед постраждалих – і поштарка, яка працювала на місці обстрілу.
Поранено нашу поштарку Юлю. Вона вже в лікарні. Завдяки своєчасним діям водія загрози її життю немає,
– розповіли в "Укрпошті".
Де розташоване селище Ярова?
Селище Ярова розташоване в Донецькій області, на лівому березі річки Сіверський Донець, приблизно за 19 км на північний захід від міста Лиман. Найближча залізнична станція – Ярова, яка забезпечує транспортне сполучення з іншими населеними пунктами.
До повномасштабного вторгнення Росії населення Ярової становило близько 2 800 осіб. Під час окупації залишалося понад 600 мешканців. Після деокупації люди почали повертатися, і станом на березень 2024 року в селищі проживало близько 880 осіб.
Що відомо про авіаудар по Яровій?
Російські війська 9 вересня атакували селище Ярова на Донеччині. Станом на 12:30 загинули щонайменше 21 людина, ще 21 отримала поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
На авіаудар по Яровій відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що по мирному населенню було скинуто авіабомбу, а люди, які в цей час отримували пенсії на одній із вулиць, опинилися в епіцентрі атаки.
Зеленський звернувся до міжнародної спільноти з вимогою відреагувати на тероризм Росії. Він підкреслив, що такі атаки не можуть залишитися без належної відповіді, адже Росія продовжує руйнувати життя людей, одночасно уникаючи серйозних санкцій та потужних ударів.