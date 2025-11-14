Украина одним ударом остановила около 2% мировых поставок нефти, – Reuters

14 ноября ночью Силы обороны поразили порт Новороссийска. Там расположен терминал "Шесхарис" – один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Вследствие атаки порт временно приостановил экспорт нефти – объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2% мировых поставок.

Атака 14 ноября стала одной из крупнейших на российскую нефтеэкспортную инфраструктуру за последние месяцы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие последствия имел удар по Новороссийску?

Цены на нефть в мире выросли более чем на 2% из-за опасений относительно возможных перебоев в поставках.

Российская трубопроводная монополия "Транснефть" также была вынуждена приостановить поставки в Новороссийск, рассказали источники Reuters.

Каспийский трубопроводный консорциум, который экспортирует казахстанскую нефть через соседний терминал Южная Озереевка, приостановил загрузки на несколько часов, а затем возобновил его после отмены воздушной тревоги.

Справка: В этом месяце консорциум планирует экспортировать 1,45 миллиона баррелей в сутки с терминала Южная Озеревка, который расположен примерно в 15 километрах к юго-западу от Новороссийска.

Известно, что поставки российской нефти через терминал "Шесхарис" в Новороссийске составляли 3,22 миллиона тонн – или 761 тысяча баррелей в день – в октябре. За первые 10 месяцев года – 24,716 млн тонн.

В октябре через Новороссийск экспортировали 1,794 миллиона тонн нефтепродуктов, а всего за январь – октябрь – 16,783 миллиона тонн.

По словам трех источников, украинцы попали в два нефтяных причала терминала "Шесхарис" – причалы №1 и №1А, которые обслуживают танкеры грузоподъемностью 40 000 и 140 000 тонн соответственно.

Двое собеседников издания также сообщили, что во время атаки был поражен танкер Arlan под флагом Сьерра-Леоне. Трех раненых членов экипажа поврежденного судна, по данным местных властей, доставили в больницу.

Охваченный огнем порт в Новороссийске / Фото Exilenova+

Обратите внимание! По данным мониторинговых каналов, ночной удар по Новороссийску вывел из строя важные элементы нефтяной перевалки. По фото можно предположить, что один из ударов пришелся на зону, где расположены системы измерения объема и качества нефти, а также технологические трубопроводы, которыми сырую нефть подают из береговых резервуаров и насосных станций к терминалам на пирсе. Огнем охвачена большая часть объекта. Именно эти элементы являются наиболее уязвимыми: если повреждены трубы, эстакады или насосные линии, работа по погрузке танкеров фактически останавливается – даже если резервуары целы.

