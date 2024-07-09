Удар по "Охматдету": сколько стоит ракета, разрушившая детскую больницу

Во время ракетной атаки 8 июля Россия уничтожила два корпуса детской больницы "Охматдет" в городе Киеве. СБУ уже нашла обломки ракеты Х-101 на месте попадания.

Какова стоимость ракеты X-101

По данным СБУ, для поражения медучреждения "Охматдет" россияне таки применили стратегическую крылатую ракету Х-101. Как известно, это одна из самых дорогих российских ракет. Стоимость одной такой ракеты примерно составляет 13 миллионов долларов, а это вдвое больше, чем стоит ракета "Калибр".

Читайте также: На утреннюю атаку по Украине Россия потратила более 200 миллионов долларов

Как сообщается, ракета Х-101 - это стратегическая авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух - земля". Это ракета воздушного базирования, которую запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95МС. Это новая российская разработка, которая была принята на вооружение в 2013 году и испытана в Сирии во время кампании против сирийского народа.

! Россия ранее уже осуществляла обстрелы украинских городов ракетами Х-101. В частности, летом 2022 года именно ракета Х-101 попала в гражданский дом в центре Киева, в результате чего погибла женщина.