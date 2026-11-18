Враг развернул беспрецедентную охоту на украинскую энергетику. Чтобы избежать масштабных отключений электроэнергии и сохранить тепло в домах, власти и энергетики в экстренном порядке меняют стратегию защиты.

Что известно о российских атаках на энергетику

С сентября российские войска существенно усилили террор, нанеся более 1 000 прицельных ударов по отечественной энергетике, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Главной мишенью оккупантов стали высоковольтные подстанции, разрушение которых напрямую влияет на стабильность подачи электроэнергии в дома. Из-за этого для оперативных ремонтов Украине требуется значительно большее количество специфического оборудования.

Во время встречи с наблюдательным советом компании "Укрэнерго" обсудили критические вопросы привлечения средств. На данный момент эффективным инструментом для спасения системы остается Фонд поддержки энергетики Украины.

Интересно! Совместно с директором Энергетического сообщества Артуром Лорковским уже создается специальная рабочая группа, которая будет оперативно реагировать на запросы энергетиков и искать средства за рубежом.

Отдельная тема – защита. Ведется работа над строительством защитных сооружений на важных энергетических объектах в больших городах,

– заявил Шмыгаль.

Однако некоторые регионы отстают от плана. Сейчас от "Укрэнерго" ожидают назначения ответственного руководителя, который будет курировать это направление.

Напомним, что Россия регулярно атакует украинскую энергетику. Например, в течение прошлой недели Россия совершила 116 атак на украинскую энергетику и нефтегазовый сектор.

А 17 ноября под удар попал объект в Бориспольском районе Киевской области. Его россияне атаковали уже второй раз за месяц.