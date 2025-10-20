Украина нанесла удар дронами по газоперерабатывающему заводу в российском Оренбурге. Эта атака повлияла на добычу газа в соседнем Казахстане.

Как удар дронами задел Казахстан?

Казахстан вынужден был сократить добычу на нефтегазовом конденсатном месторождении Карачаганак, которое поставляет газ на пострадавший завод, на 25–30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в понедельник, 20 октября, добыча на Карачаганаке сократилась до 25 – 28 тысяч тонн в сутки. Обычно на месторождении добывают 35 – 35,5 тысяч тонн.

Источники сообщили, что Оренбургский завод, который пострадал от атаки дронов, может частично возобновить прием газа с месторождения Казахстана уже в понедельник.

Однако точного срока возвращения к обычным объемам прогнозировать не берутся.

В Министерстве энергетики Казахстана ситуацию по сокращению добычи комментировать не захотели.

Стоит знать! В 2024 году месторождение Карачаганак производило около 263 тысяч баррелей нефти в день. Сырье экспортируют через Каспийский трубопроводный консорциум до российского терминала, а также по трубопроводу "Дружба" в Германию.

Что известно об атаке на Оренбургский завод?

Оренбургский завод является одним из крупнейших в мире газоперерабатывающих объектов. Однако 20 октября он, был вынужден временно прекратить прием газа из Казахстана после атаки украинских дронов.

Завод в результате ударов дронов был частично поврежден.

В цехе возник пожар, который впоследствии потушили, сообщили в Минэнерго Казахстана.

Украина подтвердила, что ударила по газовому заводу в Оренбургской области. Это был первый зафиксированный удар по предприятию из Оренбургского газохимического комплекса.

Важно! Оренбургский завод эксплуатирует российский "Газпром". Предприятие имеет мощность переработки в 45 миллиардов кубических метров в год. Завод перерабатывает газовый конденсат с Оренбургского нефтегазового месторождения и месторождения Карачаганак в Казахстане.

