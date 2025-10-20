Казахстан сократил добычу газа после меткой атаки дронов на Россию, – Reuters
- Казахстан сократил добычу газа на месторождении Карачаганак на 25-30% после атаки дронов на российский Оренбургский завод.
- Оренбургский завод, эксплуатируемый "Газпромом", временно прекратил прием газа из Казахстана из-за повреждений от атаки.
Украина нанесла удар дронами по газоперерабатывающему заводу в российском Оренбурге. Эта атака повлияла на добычу газа в соседнем Казахстане.
Как удар дронами задел Казахстан?
Казахстан вынужден был сократить добычу на нефтегазовом конденсатном месторождении Карачаганак, которое поставляет газ на пострадавший завод, на 25–30%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По данным издания, в понедельник, 20 октября, добыча на Карачаганаке сократилась до 25 – 28 тысяч тонн в сутки. Обычно на месторождении добывают 35 – 35,5 тысяч тонн.
- Источники сообщили, что Оренбургский завод, который пострадал от атаки дронов, может частично возобновить прием газа с месторождения Казахстана уже в понедельник.
- Однако точного срока возвращения к обычным объемам прогнозировать не берутся.
В Министерстве энергетики Казахстана ситуацию по сокращению добычи комментировать не захотели.
Стоит знать! В 2024 году месторождение Карачаганак производило около 263 тысяч баррелей нефти в день. Сырье экспортируют через Каспийский трубопроводный консорциум до российского терминала, а также по трубопроводу "Дружба" в Германию.
Что известно об атаке на Оренбургский завод?
Оренбургский завод является одним из крупнейших в мире газоперерабатывающих объектов. Однако 20 октября он, был вынужден временно прекратить прием газа из Казахстана после атаки украинских дронов.
- Завод в результате ударов дронов был частично поврежден.
- В цехе возник пожар, который впоследствии потушили, сообщили в Минэнерго Казахстана.
Украина подтвердила, что ударила по газовому заводу в Оренбургской области. Это был первый зафиксированный удар по предприятию из Оренбургского газохимического комплекса.
Важно! Оренбургский завод эксплуатирует российский "Газпром". Предприятие имеет мощность переработки в 45 миллиардов кубических метров в год. Завод перерабатывает газовый конденсат с Оренбургского нефтегазового месторождения и месторождения Карачаганак в Казахстане.
Атаки украинских дронов: что надо знать?
В ночь на 19 октября Силы обороны Украины нанесли точный удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Самарской области России. На территории предприятия раздались взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар. Новокуйбышевский НПЗ выпускает более 20 видов горюче-смазочной продукции.
Двумя днями ранее, в ночь на 17 октября, украинские военные атаковали дронами ряд российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Под удар попали нефтебаза в Гвардейском, Федеральный государственный комбинат "Гвардейский", склад горюче-смазочных материалов в Джанкое и другие цели.
Также украинские беспилотники дважды атаковали НПЗ в Феодосии – 7 и 13 октября. Спутниковые снимки свидетельствуют о серьезных последствиях: уничтожено не менее 11 резервуаров с топливом, еще несколько получили повреждения и, вероятно, не подлежат восстановлению.