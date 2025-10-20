Україна завдала удару дронами по газопереробному заводу у російському Оренбурзі. Ця атака вплинула на видобуток газу у сусідньому Казахстані.

Як удар дронами зачепив Казахстан?

Казахстан змушений був скоротити видобуток на нафтогазовому конденсатному родовищі Карачаганак, яке постачає газ до постраждалого заводу, на 25–30%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними видання, у понеділок, 20 жовтня, видобуток на Карачаганаку скоротився до 25 – 28 тисяч тонн на добу. Звичайно на родовищі добувають 35 – 35,5 тисяч тонн.

Джерела повідомили, що Оренбурзький завод, який постраждав від атаки дронів, може частково відновити приймання газу з родовища Казахстану вже у понеділок.

Однак точного терміну повернення до звичайних обсягів прогнозувати не беруться.

У Міністерстві енергетики Казахстану ситуацію щодо скорочення видобутку коментувати не схотіли.

Варто знати! У 2024 році родовище Карачаганак виробляло близько 263 тисяч барелів нафти на день. Сировину експортують через Каспійський трубопровідний консорціум до російського термінала, а також трубопроводом "Дружба" до Німеччини.

Що відомо про атаку на Оренбурзький завод?

Оренбурзький завод є одним із найбільших у світі газопереробних об’єктів. Однак 20 жовтня він, був змушений тимчасово припинити прийом газу з Казахстану після атаки українських дронів.

Завод внаслідок ударів дронів був частково пошкоджений.

У цеху виникла пожежа, яку згодом загасили, повідомили у Міненерго Казахстану.

Україна підтвердила, що вдарила по газовому заводу в Оренбурзькій області. Це був перший зафіксований удар по підприємству з Оренбурзького газохімічного комплексу.

Важливо! Оренбурзький завод експлуатує російський "Газпром". Підприємство має потужність перероюки у 45 мільярдів кубічних метрів на рік. Завод переробляє газовий конденсат з Оренбурзького нафтогазового родовища і родовища Карачаганак у Казахстані.

