Казахстан скоротив видобуток газу після влучної атаки дронів на Росію, – Reuters
- Казахстан скоротив видобуток газу на родовищі Карачаганак на 25-30% після атаки дронів на російський Оренбурзький завод.
- Оренбурзький завод, експлуатований "Газпромом", тимчасово припинив прийом газу з Казахстану через пошкодження від атаки.
Україна завдала удару дронами по газопереробному заводу у російському Оренбурзі. Ця атака вплинула на видобуток газу у сусідньому Казахстані.
Як удар дронами зачепив Казахстан?
Казахстан змушений був скоротити видобуток на нафтогазовому конденсатному родовищі Карачаганак, яке постачає газ до постраждалого заводу, на 25–30%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
За даними видання, у понеділок, 20 жовтня, видобуток на Карачаганаку скоротився до 25 – 28 тисяч тонн на добу. Звичайно на родовищі добувають 35 – 35,5 тисяч тонн.
- Джерела повідомили, що Оренбурзький завод, який постраждав від атаки дронів, може частково відновити приймання газу з родовища Казахстану вже у понеділок.
- Однак точного терміну повернення до звичайних обсягів прогнозувати не беруться.
У Міністерстві енергетики Казахстану ситуацію щодо скорочення видобутку коментувати не схотіли.
Варто знати! У 2024 році родовище Карачаганак виробляло близько 263 тисяч барелів нафти на день. Сировину експортують через Каспійський трубопровідний консорціум до російського термінала, а також трубопроводом "Дружба" до Німеччини.
Що відомо про атаку на Оренбурзький завод?
Оренбурзький завод є одним із найбільших у світі газопереробних об’єктів. Однак 20 жовтня він, був змушений тимчасово припинити прийом газу з Казахстану після атаки українських дронів.
- Завод внаслідок ударів дронів був частково пошкоджений.
- У цеху виникла пожежа, яку згодом загасили, повідомили у Міненерго Казахстану.
Україна підтвердила, що вдарила по газовому заводу в Оренбурзькій області. Це був перший зафіксований удар по підприємству з Оренбурзького газохімічного комплексу.
Важливо! Оренбурзький завод експлуатує російський "Газпром". Підприємство має потужність перероюки у 45 мільярдів кубічних метрів на рік. Завод переробляє газовий конденсат з Оренбурзького нафтогазового родовища і родовища Карачаганак у Казахстані.
Атаки українських дронів: що треба знати?
У ніч проти 19 жовтня Сили оборони України завдали точного удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу, розташованому в Самарській області Росії. На території підприємства пролунали вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа. Новокуйбишевський НПЗ випускає понад 20 видів паливно-мастильної продукції.
Двома днями раніше, у ніч на 17 жовтня, українські військові атакували дронами низку російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили нафтобаза у Гвардійському, Федеральний державний комбінат "Гвардійський", склад паливно-мастильних матеріалів у Джанкої та інші цілі.
Також українські безпілотники двічі атакували НПЗ у Феодосії – 7 та 13 жовтня. Супутникові знімки свідчать про серйозні наслідки: знищено щонайменше 11 резервуарів із паливом, ще кілька зазнали пошкоджень і, ймовірно, не підлягають відновленню.