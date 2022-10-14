Больше всего пострадает Россия: что будет, если ударят по газотранспортной системе Украины

Недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ищет причины, чтобы нанести удары по газотранспортной системе Украины. Какова вероятность таких ударов и какие будут последствия, читайте в материале.

Почему российские удары по газопроводам – это глупо

Как рассказал 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, если Россия решится на удары по газотранспортной системе Украины, это будет один из самых нелепых ее планов.

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Конечно, таким образом можно повредить какую-то конкретную станцию, однако перенаправить поток газа с одного трубопровода на другой – довольно быстро. Это не доставит существенных проблем.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Повредить все станции, находящиеся на территории Украины – трудно. Кроме того, не все станции находятся в открытом пространстве. Значительная часть находится под землей. Россия делает абсурдные вещи, поэтому есть вероятность, что страна-агрессорка будет бить по газотранспортной системе Украины, но эффективность таких ударов откровенно мала.

Какие последствия ожидают Украину и Европу

По словам Олега Гетмана, экономиста и специалиста Экономической экспертной платформы, в комментарии 24 каналу, возможные удары по газотранспортной системе могут повысить цену на газ, но только на время.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Если же Россия повредит газотранспортную систему Украины, и по ней определенное время не будет поставляться газ, то условно цена в краткосрочный период вырастет для Европы. Сейчас цена за пиковые цифры 3 500 долларов за тысячу кубов газа спустилась до 1500 –1600 долларов. В случае ударов цена снова может возрасти до пиковых показателей.

Однако европейские страны на сегодняшний день максимально диверсифицировались:

Во-первых, подписаны контракты с Катаром и Америкой по поставкам сжиженного газа. Безумными темпами строят терминалы на получение и передачу сжиженного газа.

Во-вторых, вложены сотни миллиардов долларов на переход к возобновляемым источникам энергии.

В-третьих, продолжена работа атомных станций. И она будет продолжаться и в дальнейшем, в случае необходимости.

в краткосрочном периоде все же от нанесенных ударов выиграет страна-агрессорка, ведь цены, возможно, безумно взлетят. Но если посмотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, Россия со временем все равно проигрывает из-за того, что отрубит себе последние источники поставок газа в Европу. Соответственно, российский газ некуда будет поставлять, даже по тем же безумным ценам, кроме нескольких азиатских стран.

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Как повлияет на экономику Украины прекращение транзита российского газа

По словам Бориса Кушнирука, "Газпром" до сих пор поставляет газ через Украину. Это происходит в гораздо меньшем количестве, чем было раньше.

На сколько я понимаю, в Украине осталась одна точка приема российского газа, транзитом отправляющегося в Европу,

– добавил эксперт.

Если Россия все же прекратит окончательно транзит газа, госбюджет Украины потеряет несколько миллиардов долларов.

Но для нас эта сумма не будет иметь большого влияния. Половина украинского бюджета зависит от поддержки международных партнёров. Украине уже выделили более 20 миллиардов в этом году, в следующем – более 30 миллиардов долларов,

– говорит Олег Гетман.

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