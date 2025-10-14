Коллапс угольной промышленности России: как кризис влияет на войну в Украине
- В угольной промышленности России наступил глубокий кризис, который влияет на возможность вести войну в Украине.
- Эксперт по энергетике Андрей Закревский назвал главные причины кризиса: чрезмерную ориентацию на Китай, сосредоточенность на нефти и газе, а также недостаток связей угольного бизнеса с руководством Кремля.
Угольная промышленность в России находится в самом глубоком кризисе за последние десятилетия. Это сказывается на экономике страны, а также имеет влияние на ведение войны в Украине.
Как угольный кризис в России влияет на войну в Украине?
Кризис в российской угольной отрасли влияет на войну в Украине. Эффект могут иметь дестабилизация железнодорожной логистики и экономические проблемы в части городов РФ. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.
Угольная отрасль предоставляет работу более 140 тысячам людей в России, однако из-за кризиса продолжаются сокращения. За первое полугодие 2025 года, по информации консалтинговой компании NEFT Research, уволили около 19 тысяч работников.
По мнению эксперта Андрея Закревского, экономический упадок в моногородах России, где доминирует угольная отрасль, может привести к переориентации людей в поисках работы на военную сферу.
Около 50 моногородов в России эту зиму не переживут, и как раз угольных моногородов. То есть проблемы там не только в крупных городах по типу Кемерово, но и в небольших шахтоуправлениях. Это проблема. Эти люди, не зная, что делать, куда будут идти? Они пойдут на войну.
В то же время эксперт выделяет и положительный эффект от угольного кризиса на военную ситуацию в Украине. От этой отрасли промышленности зависит загруженность российских железных дорог, особенно на Дальнем Востоке.
Одно из положительных влияний на войну в Украине – это то, что из-за угля логистика стала нестабильной на Дальнем Востоке и в Сибири. Я не знаю, что они будут делать дальше с финансированием российской железной дороги. Кроме гибели моногородов, погибает еще и доставка к промышленным предприятиям, которые были скрыты в Уральских горах,
– говорит Андрей Закревский.
Заметим! За первые семь месяцев 2025 года угольный сектор промышленности РФ удвоил свои убытки по сравнению с 2024 годом. Речь идет о 2,8 миллиарда долларов.
Что вызвало угольный кризис в России?
По данным Financial Times, 13% от общего количества угольных предприятий в России прекратили работу. Под угрозой закрытия оказались еще 53 компании.
Эксперт Андрей Закревский считает, что к трем ключевым причинам кризиса российской угольной промышленности относятся:
- чрезмерная ориентация на Китай;
- сосредоточенность на газе и нефти;
- недостаток межличностных связей среди угольных предпринимателей с Кремлем.
Россияне рассчитывали на спрос со стороны Китая, однако он в последние годы снижается. Эксперт отмечает, что он продолжит падать и в дальнейшем, учитывая программу зеленого перехода страны от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Поэтому важность для Китая имеют прежде всего собственные добытчики угля и их загрузка.
Второй причиной угольного кризиса в России Андрей Закревский называет просчеты при разработке энергетической стратегии РФ.
Тремя "головами" орла Российской Федерации были уголь, нефть и газ. Так вот последние две победили угольную промышленность. Многие угольные котельные не модернизировали и начали откровенно резать на металлолом. Сейчас излишки угля могли бы служить для замещения потерь по нефти и газу. Но вместо этого стагнируют моногорода и отдельные населенные пункты, которые занимались добычей угля,
– говорит эксперт.
Последней причиной кризиса Андрей Закревский считает недостаток межличностных связей между верхушкой угольной отрасли и руководством Кремля.
Если газ потерял 100 миллиардов кубических метров, как минимум, на экспорте в Евросоюз, он сейчас будет идти на котельные внутри страны. То же самое касается и нефти. Как только мы начинаем прижимать, мазутные котельные тоже начинают работать. Но угольщикам, видимо, не хватило ресурса. А на самом деле просто не хватило связей с Кремлем. Если нефтяники и газовики давно все друзья, то эти ребята были за Уралом и вовремя не влились в семью господина Путина,
– говорит эксперт.
Что происходит с российской экономикой?
За первое полугодие 2025 года темпы экономического роста РФ замедлились в 11 раз. В кризисе находятся почти все сектора промышленности.
- После недавнего роста падение переживают производители мебели с сокращением на 12%, одежды – на 7%, электрооборудования – на 6,5%. Металлургия же потеряла более 10% объемов производства. В кризисе оказалась и целлюлозно-бумажная промышленность.
- Также в России нарастает топливный кризис. До конца года страна может стать зависимой от импорта топлива на уровне до 60%. Причина – недофинансирование и отсталость нефтеперерабатывающих заводов.
- Топливный кризис охватил более 57 регионов РФ из-за атак украинских дронов на НПЗ, что привело к ограничению продажи топлива и очереди на заправках.
- Несмотря на стагнацию, президент Владимир Путин отрицает проблемы экономики, перекладывая ответственность на Центробанк и его высокие процентные ставки, влияющие на уровень инфляции и рост цен.