Есть ли реальная угроза: экономист растолковал ситуацию с дефолтом в Украине

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "ограниченный дефолт" после завершения льготного периода для выплаты по еврооблигациям 2026 года. Российские телеграм-каналы подхватили эту новость и начали отрабатывать по нарративу, что якобы в Украине дефолт, экономическая ситуация крайне плохая.

Никакого реального дефолта в Украине нет. Об этом 24 Каналу сказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, такая ситуация происходит за последние 10 лет уже в третий раз. Предыдущий раз была в 2022 году.

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Украина отказалась от старых обязательств

Как отметил доктор экономических наук, все, что сейчас происходит, являться контролируемым со стороны украинского Министерства финансов и согласовано с кредиторами и Международным валютным фондом. Однако рейтинговые агентства реагируют в соответствии с собственными процедурами.

Рейтинговые агентства – это частные структуры, которые имеют свои инструменты для оценки того или иного состояния. Сейчас Украина фактически отказалась от того, чтобы выполнять свои старые обязательства.

Это была контролируемая договоренность с нашими кредиторами о том, что мы меняем формат выплат наших обязательств. Поэтому рейтинговые агентства временно предоставляют статус "ограниченный дефолт", или "выборочный дефолт". Но в течение ближайших недель вступят в действие новые соглашения с кредиторами,

– сказал Длигач.

Напомним, что согласно договоренностям, украинские долги по евробондам, ценных бумагах реструктуризированы на много лет, что позволит Украине сэкономить более 20 миллиардов долларов до 2033 года.

Агентство S&P Global также понизило рейтинг Украины до "выборочного дефолта" 2 августа, указывая на аналогичные риски для страны.