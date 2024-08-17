Ніякого реального дефолту в Україні немає. Про це 24 Каналу сказав доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зауваживши, така ситуація відбувається за останні 10 років вже втретє. Попередній раз була у 2022 році.

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Україна відмовилася від старих зобов'язань

Як зазначив доктор економічних наук, усе, що зараз відбувається, є контрольованим з боку українського Міністерства фінансів й узгоджено з кредиторами та Міжнародним валютним фондом. Однак рейтингові агенції реагують відповідно до власних процедур.

Рейтингові агенції – це приватні структури, які мають свої інструменти для оцінки того чи іншого стану. Зараз Україна фактично відмовилась від того, щоб виконувати свої старі зобов'язання.

Це була контрольована домовленість з нашими кредиторами про те, що ми змінюємо формат виплат наших зобов'язань. Через це рейтингові агенції тимчасово надають статус "обмежений дефолт", чи "вибірковий дефолт". Але протягом найближчих тижнів вступлять в дію нові угоди з кредиторами,

– мовив Длігач.

Нагадаємо, що згідно з домовленостями, українські борги по євробондах, цінних паперах реструктуризовані на багато років, що дозволить Україні зекономити понад 20 мільярдів доларів до 2033 року.

Агентство S&P Global також знизило рейтинг України до "вибіркового дефолту" 2 серпня, вказуючи на аналогічні ризики для країни.