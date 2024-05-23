Новый ход Путина: российский президент разрешил компенсировать убытки американским имуществом

Владимир Путин разрешил конфисковывать имущество американцев. Свое решение он назвал ответом на "недружественные" действия США.

Что известно об этом указе

Российские СМИ сообщают, что Путин подписал указ "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки". Этим решением он узаконил изъятие американского имущества на территории России.

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Таким указом Путин хочет компенсировать стоимость имущества, которое у россиян изъяла американская сторона. Речь идет о собственности граждан России, находящейся на территории США.

То есть, россиянин у которого американцы изъяли имущество, подает жалобу. В свою очередь, российская правительственная комиссия должна определить соответствующую по стоимости американскую собственность, которой компенсируют убытки.

Какую компенсацию получат россияне

Согласно указу, россияне могут конфисковывать разнообразное имущество, которое принадлежит США или американским гражданам. В этот перечень также входят:

ценные бумаги;

имущественные права;

доли в капитале юридических лиц.

Точного порядка компенсации еще не установлено. Путин приказал это сделать российскому правительству.

В указе говорится о том, что россиянин может судиться с американской стороной, относительно изъятого имущества, опираясь на российские законы.