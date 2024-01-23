Задержки зарплат, пенсий и печать денег: что ждет Украину без помощи Запада
Украине уже необходимы средства для поддержки работы правительства, пенсионных выплат и зарплат. И если в ближайшие месяцы США и ЕС не предоставят финансовую помощь, то стране придется принимать серьезные меры.
Что будет без финансовой поддержки Запада
Дело в том, что без финансовой поддержки Запада украинская экономика вернется в режим "выживания". Об этом заявила Министр экономики Украины – Юлия Свириденко.
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По ее расчетам, в таком случае Украине придется задержать выплаты зарплат для 500 тысяч госслужащих и 1,4 миллиона педагогических работников, а также пенсий для 10 миллионов пенсионеров.
Сколько продержится Украина без помощи Запада
Следовательно, украинские власти могут продержаться еще в течение нескольких месяцев без внешней помощи. Однако, вероятно, принимая соответствующие меры, такие как привлечение дополнительных займов, а также отмена запланированной на 1 марта индексации выплат.Заметьте! На первые месяцы 2024 года Киеву должно хватить 2 млрд долларов, предоставленных МВФ. Но после этого для покрытия дефицита нужно будет печатать деньги.
В частности, Министр социальной политики Оксаны Жолнович отметила, что в таком случае на выплату базовой суммы пенсии денег должно хватить. В то же время, на помощь беженцам средств уже может быть недостаточно.
Каким будет дефицит бюджета Украины в 2024 году
Прогнозируется, что в 2024 году дефицит бюджета Украина составит 40 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы, а именно 30 миллиардов долларов, правительство страны рассчитывает покрыть благодаря помощи союзников. Таким образом, Киев ожидает получить:
- 18 миллиардов долларов от ЕС;
- 5,4 миллиарда долларов от США;
- в то же время остальную сумму должны предоставить Великобритания и банки развития.
Однако, как известно, пока США и ЕС не удается согласовать финансовую помощь и на 61,4 миллиарда долларов и 50 миллиардов евро соответственно.