Что будет без финансовой поддержки Запада

Дело в том, что без финансовой поддержки Запада украинская экономика вернется в режим "выживания". Об этом заявила Министр экономики Украины – Юлия Свириденко.

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По ее расчетам, в таком случае Украине придется задержать выплаты зарплат для 500 тысяч госслужащих и 1,4 миллиона педагогических работников, а также пенсий для 10 миллионов пенсионеров.

Сколько продержится Украина без помощи Запада

Следовательно, украинские власти могут продержаться еще в течение нескольких месяцев без внешней помощи. Однако, вероятно, принимая соответствующие меры, такие как привлечение дополнительных займов, а также отмена запланированной на 1 марта индексации выплат.

Заметьте! На первые месяцы 2024 года Киеву должно хватить 2 млрд долларов, предоставленных МВФ. Но после этого для покрытия дефицита нужно будет печатать деньги.

В частности, Министр социальной политики Оксаны Жолнович отметила, что в таком случае на выплату базовой суммы пенсии денег должно хватить. В то же время, на помощь беженцам средств уже может быть недостаточно.

Каким будет дефицит бюджета Украины в 2024 году

Прогнозируется, что в 2024 году дефицит бюджета Украина составит 40 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы, а именно 30 миллиардов долларов, правительство страны рассчитывает покрыть благодаря помощи союзников. Таким образом, Киев ожидает получить:

18 миллиардов долларов от ЕС;

5,4 миллиарда долларов от США;

в то же время остальную сумму должны предоставить Великобритания и банки развития.

Однако, как известно, пока США и ЕС не удается согласовать финансовую помощь и на 61,4 миллиарда долларов и 50 миллиардов евро соответственно.