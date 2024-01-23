Що буде без фінансової підтримки Заходу

Річ у тім, що без фінансової підтримки Заходу українська економіка повернеться в режим "виживання". Про це заявила Міністр економіки України – Юлія Свириденко.

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За її розрахунками, у такому випадку Україні доведеться затримати виплати зарплат для 500 тисяч держслужбовців та 1,4 мільйона педагогічних працівників, а також для пенсій 10 мільйонів пенсіонерів.

Скільки протримається Україна без допомоги Заходу

Відтак, українська влада може протриматися ще протягом декількох місяців без зовнішньої допомоги. Проте, ймовірно, вживаючи відповідних заходів, як от залучення додаткових позик, а також скасування запланованої на 1 березня індексації виплат.

Зауважте! На перші місяці 2024 року Києву має вистачити 2 млрд доларів, які надав МВФ. Але після цього для покриття дефіциту необхідно буде друкувати гроші.

Зокрема, Міністр соціальної політики Оксани Жолнович зазначила, що у такому випадку на виплату базової суми пенсії грошей має вистачити. Водночас на допомогу біженцям коштів уже може бути недостатньо.

Яким буде дефіцит бюджету України у 2024 році

Прогнозується, що у 2024 році дефіцит бюджету України сягне 40 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми, а саме 30 мільярдів доларів, уряд країни розраховує покрити завдяки допомозі союзників. Таким чином, Київ очікує отримати:

18 мільярдів доларів від ЄС;

5,4 мільярда доларів від США;

водночас решту суми мають надати Велика Британія і банки розвитку.

Однак, як відомо, поки що США та ЄС не вдається узгодити фінансову допомогу Україні на 61,4 мільярда доларів і 50 мільярдів євро відповідно.