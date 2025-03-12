Импорт газа из США: Украина полагается на американские поставки из-за роста спроса

Из-за роста потребностей в энергоресурсах Украина наращивает закупку газа из США. Поставки американского топлива возможны через европейские терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше.

Украина нуждается в импортном газе

Председатель "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заявил, что с апреля по октябрь Украина планирует ввезти не менее 4 миллиардов кубометров газа, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По подсчетам, импорт газа обойдется Украине минимум в 1 миллиард долларов США.

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При этом отмечается, что импорт нужен для обеспечения энергетических потребностей после российских ударов по инфраструктуре. А чтобы успешно пройти отопительный сезон, Украине нужно собрать не менее 13 миллиардов кубометров газа до середины октября.