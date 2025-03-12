Украина нуждается в импортном газе

Председатель "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заявил, что с апреля по октябрь Украина планирует ввезти не менее 4 миллиардов кубометров газа, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По подсчетам, импорт газа обойдется Украине минимум в 1 миллиард долларов США.

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При этом отмечается, что импорт нужен для обеспечения энергетических потребностей после российских ударов по инфраструктуре. А чтобы успешно пройти отопительный сезон, Украине нужно собрать не менее 13 миллиардов кубометров газа до середины октября.

Какой именно газ планируют импортировать

До половины импорта газа через Европу будет составлять не трубопроводный, а сжиженный природный газ, поступающий в европейские терминалы. Значительная часть этого объема может быть поставлена из США. А из-за того, что Украина обладает значительными подземными хранилищами, она может стать площадкой для хранения американского СПГ.