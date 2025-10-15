Россия целенаправленно целится по энергетической инфраструктуре Украины, в частности, по газовой. После ряда атак Киев обратился за помощью к Соединенным Штатам.

Почему Украина хочет покупать американский газ?

Сейчас Украина ведет переговоры с США о возможности импорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом рассказал министр экономики Алексей Соболев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Даже без отопления в домах: Львов уже использовал половину месячного лимита газа

Из-за российских атак мы потеряли часть собственной газодобычи, поэтому рассматриваем механизмы финансирования закупки американского СПГ и компрессорного оборудования,

– отметил Соболев.

Глава Минэкономики не привел подробностей относительно возможной сделки.

Впрочем, на прошлой неделе министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина планирует увеличить импорт газа на 30% после последних обстрелов газовых объектов Россией.

Стоит знать! Кроме того, в начале октября председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что компания уже закупила около 0,5 миллиарда кубометров американского СПГ. Большую часть этого импорта, по его словам, уже доставили.

Как Россия усиливает обстрелы газовых объектов?

В последние недели Россия резко увеличила количество и масштабы атак на энергетическую систему Украины. В частности под удар попали электростанции и объекты газовой инфраструктуры страны.

Только за предыдущие 7 дней россияне трижды массированно атаковали объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза", как сообщили в компании.

В течение недели враг наносил удары по газодобывающим объектам на Харьковщине.

К тому же российская армия прицельно била по критически важным объектам в Сумской и Черниговской области.

Российские террористы осуществляют очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой,

– объяснил Корецкий.

Как пострадала добыча газа?