Зеленский ввел в действие решение СНБО по синхронизации санкций с ЕС

Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации украинских санкций с соответствующими решениями ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

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Какое значение имеет решение СНБО

В Офисе Президента сообщили, что решение Зеленского является шагом к дальнейшей синхронизации украинских санкций с решениями Европейского Союза, а также первым этапом реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года о такой синхронизации.

Отмечается, что в целом под санкции попали 403 физических лица и 188 юридических.

Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС. Также синхронизировано решение, которое касается лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси, и решения, принятые Евросоюзом в 2011 и 2020 – 2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержки России в войне против Украины,

– говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Украина продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами.

Сейчас наше государство также ожидает от международного сообщества "максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях".

Напомним, 27 июня Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. В список попали 53 физических и 35 юридических лиц, среди которых есть причастные к военно-промышленному комплексу России.