Великобритания выделит 3,2 миллиарда долларов на обороноспособность Украины: подписано соглашение

Украина и Великобритания 1 марта подписали соглашение о займе 3,2 миллиарда долларов на обороноспособность нашего государства. В церемонии подписания, которая прошла в онлайн-формате, принимал участие президент Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер.

Документ подписывали министр финансов Украины Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Смотрите также В Лондоне прошла встреча Зеленского с премьером Стармером

Выделенные средства являются частью механизма ERA стран G7

В министерстве финансов Украины рассказали, что выделенные средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7, финансирование которого предоставляется на 30 лет. Речь идет об общем объеме 50 миллиардов долларов.

"Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов", – добавили в Минфине.

Деньги направят на закупки оборонных материалов.

Великобритания продолжает стоять на защите Украины. И сегодняшняя сделка, которая способствует усилению обороноспособности Украины, является подтверждением этого. Я благодарен Правительству Великобритании за эту поддержку и лично Рэйчел Ривз за значительные усилия, которые способствовали этому Соглашению,

– отметил Министр финансов Украины.

К слову, в рамках ERA Украине уже передали 1 миллиард долларов от США и 3 миллиарда евро от ЕС.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что это не новые средства, а именно выполнение договоренностей в рамках G7. Эти миллиарды уже заложены в бюджет на 2025 год как расходы на оборонный сектор.