Пенсии будут выплачиваться по-новому: что изменится для пенсионеров

Украина планирует ввести новую систему пенсионного обеспечения. Среди изменений обновленный механизм начисления пенсий, направленный на повышение эффективности и справедливости выплат.

Как будут выплачиваться пенсии по-новому

Министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что закон о новой системе планируется принять в начале 2025 года. Соответствующие изменения вступят в силу с начала 2026 года.

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Таким образом, правительство предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, что существенно изменит механизм начисления пенсий. Соответствующий законопроект №9212 уже прошел первое чтение, однако был отправлен на доработку.

Заметьте! После внесения изменений обновленный документ планируют подать на рассмотрение парламента в сентябре 2024 года.

Оксана Жолнович заявила, что пенсионная реформа в Украине будет осуществляться комплексно и будет охватывать три основных компонента:

Обязательная накопительная система: работники будут обязаны отчислять часть своей заработной платы на личный пенсионный счет. Добровольная накопительная система: граждане будут иметь возможность: граждане будут иметь возможность делать дополнительные взносы для повышения уровня своих пенсионных выплат. Солидарная система: эта система: эта система останется основой пенсионного обеспечения, где выплаты будут финансироваться за счет взносов работающего населения.

Какова новая формула расчета пенсий

Пенсии будут рассчитываться по новой формуле, которая учитывает количество отработанных лет и сумму уплаченных взносов. Эти показатели будут конвертироваться в баллы, стоимость которых равна 30% от средней заработной платы за соответствующий год.

Например! Работники с 35-летним стажем могут рассчитывать на пенсию в размере 30% от средней заработной платы. А лица, которые имеют стаж не менее 15 лет – будут получать пенсию не менее трети от минимальной заработной платы на момент выхода на пенсию.

Впрочем, ожидается, что солидарная система останется основой пенсионного обеспечения, в то время, как накопительная система уменьшит налоговую нагрузку на работодателей и повысит пенсии будущих пенсионеров до 60% от минимальной заработной платы.