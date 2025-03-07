Еврокомиссия готовится предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС

Еврокомиссия готовится предоставить Украине доступ к единому рынку Европейского Союза. Впрочем, при каком условии это будет возможно читайте дальше.

При каком условии Украина получит доступ к единому рынку ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит предоставить Украине доступ к единому рынку ЕС в рамках окончательного мирного соглашения, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Доступ к такому широкому рынку с 449 миллионами потребителей предоставит Украине важный экономический импульс для восстановления. Европейская комиссия планирует выбирать, какие сектора открыть для Киева, а какие оставить закрытыми.

При чем здесь оборонная промышленность Украины

Ключевую роль в этом плане играет украинская оборонная промышленность, которая производит современные беспилотники и поставляет 55% оружия для украинской армии.

Беспошлинный доступ к украинскому оружию принесет Киеву финансовую выгоду и поможет увеличить арсеналы стран ЕС, что важно для перевооружения Европы.

Интересно! Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках плана "Перевооружить Европу" будет привлечено 800 миллиардов евро, что, в частности, усилит поддержку Украины.