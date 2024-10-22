Денис Шмыгаль рассказал, когда включат отопление в жилых домах

В Украине стартовал отопительный сезон, поэтому объекты социальной инфраструктуры первыми подключили к теплу. Когда будет отопление в жилых домах, читайте дальше.

Когда ждать тепла в домах

Даты подачи тепла зависят от погодных условий, на основе которых местные власти принимают решение, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, правительство прилагает все усилия, чтобы обеспечить население светом и теплом в течение зимнего периода, а предприятия могли работать без перерывов.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины К теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры. Прежде всего больницы, школы, садики. Конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти общин принимают свои решения.

Как сообщил премьер-министр, на данный момент все девять энергоблоков украинских АЭС – работают и обеспечивают основные потребности в электрогенерации. В дополнение, Украиной было получено новое оборудование для генерации.

Цинтересно! Шмыгаль также рассказал, что банки предоставляют кредиты бизнесу в рамках правительственных энергетических программ. Уже одобрили заявки на 7,9 миллиарда гривен, а фактически выдано более 2 миллиардов гривен. Для обычных людей также утверждены кредиты на сумму более 204 миллионов гривен.