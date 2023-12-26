Украина ожидает, что G7 конфискует замороженные активы России

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква выразил надежду на совместное решение стран G7 относительно конфискации замороженных активов России. Он отметил необходимость согласованного подхода со стороны этих стран и отметил, что некоторые европейские страны, включая Бельгию, уже пытаются начать процесс конфискации.

Чего ожидать от G7

По словам Жовквы, украинские чиновники провели разговоры в Соединенных Штатах о том, чтобы активы, замороженные от России, были немедленно активированы. Он также указал, что это может включать быстрые проекты восстановления, социальные инициативы, такие как восстановление свободных территорий, строительство бомбоубежищ, реконструкцию школ и другие дела.

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В интервью изданию "Интерфакс-Украина" Игорь Жовква заявил, что этот процесс нуждается в соответствующих законодательных решениях в этих странах. На уровне Евросоюза это требует, например, общей директивы ЕС.

Мы говорили об этом, безусловно, в Соединенных Штатах Америки. Сделаем так, чтобы эти замороженные активы уже как-то начали работать сейчас. Пусть это будет fast recovery, пусть это будут какие-то социальные проекты типа восстановления освобожденных территорий, бомбоубежища, школы и так далее,

– рассказал Жовква в интервью.

Слабое место

После того как США и другие страны заявили о реальном намерении конфисковать замороженные активы России, страна-агрессор начала по-новому вести риторику. В частности, МИД России предупредило, что в случае конфискации российских активов для помощи Украине в восстановлении экономики Россия может пойти на отмену дипломатических отношений с США.

Эти угрозы могут только усиливаться на фоне дальнейших действий стран Запада по отношению к российским деньгам. Это свидетельствует о том, что есть вопросы, которые действительно серьезно смущают высшее российское руководство.