На конец сентября денег нет: почему Украина не получает замороженные российские активы

Украина обратилась с просьбой передать ей замороженные российские активы, находящиеся на зарубежных счетах. Впрочем, до сих пор она не получила этих средств.

Компенсация российских убытков

Как рассказала Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса Президента, пока международных институтов, которые смогли бы компенсировать убытки нанесенные Россией – не существует, передает 24 Канал. Она сообщила, что институтов, которые бы привлечь к ответственности Владимира Путина и Сергея Шойгу – тоже нет. Впрочем, Украина пытается их создать.

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По словам Мудрой, демократический мир не готов давать Украине все для победы. А все, что дают, что – это только для выживания. Поэтому только на выживании Украины они не смогут обеспечить безопасность своим странам.

Ирина Мудрая Заместитель руководителя Офиса Президента Украина обращается к партнерам: передайте средства России, которые хранятся на счетах, и вы получите выгоду. Юридически вы должны были бы передать эти доходы. Однако на конец сентября имеем 0, то есть не получили ничего.

Как сообщила Мудрая, Европейские фонды остаются доступными для поддержки Украины, однако пока нет четкого таймлайна предоставления средств. Хотя лидеры G7 обещали, что Украина получит часть из 50 миллиардов долларов до конца года. Впрочем, пока не понятно на каких условиях.

Украина выставила свои – деньги должны быть доступны как для восстановления, так и для приобретения оружия, не должно быть заменителем конфискации и должно быть дополнительной помощью, которая даст возможность выжить на 2025 год, третье условие – грант, а не кредит, на безвозмездной основе,

– рассказала Мудрая.

В то же время Украина призывает международных партнеров предоставить четкий план действий по финансовой поддержке. По ее словам, компенсационный механизм и будет тем инструментом, который заставит Россию выплатить компенсацию.