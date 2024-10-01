Впервые с начала войны: Украина не получила денег от международных партнеров в сентябре
1 октября 2024, 12:20Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
В сентябре, впервые за все время с начала полномасштабного вторжения России, Украина не получила международной помощи. Несмотря на это, поддержка от иностранных партнеров остается одним из ключевых факторов в борьбе с агрессором.
Ожидать ли транш от партнеров в октябре
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что поступления в государственный бюджет временно замедлились из-за паузы в международной помощи. По его словам, эта задержка является временной, поэтому уже в октябре ожидаются новые транши.
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Внешняя помощь за сентябрь.... Ну ее не было. То есть ноль. Впервые за начало войны. Окей, было немного от Банка Развития Совета Европы, но это на два целевых проекта: HOME: 70 миллионов евро, HEAL: 10 миллионов евро
По информации, общие поступления в государственный бюджет за сентябрь составили 191 миллиард гривен:
- Таможня обеспечила 52,3 миллиарда гривен, но не выполнила плановые показатели, недополучив 7,9 миллиарда гривен, что составляет минус 13,1%.
- В то же время налоговая служба перевыполнила план, собрав 66,3 миллиарда гривен, что на 2,7 миллиарда (4,3%) больше, чем было запланировано.
- Кроме того, от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет поступило еще 72,3 миллиарда гривен.