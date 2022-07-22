Украина не сможет повысить минимальные зарплаты в условиях войны: Жолнович объяснила причины

Недавно НБУ заявил, что ожидает роста инфляции до конца года почти до 30%. Возник вопрос, способно ли государство в условиях войны соответственно повысить социальные стандарты.

Речь, в частности, об уровне минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Ситуацию прокомментировала новоназначенная министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона единых новостей, передает 24 канал.

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Минсоцполитики будет искать альтернативу

Оксана Жолнович пояснила, что Минсоцполитики в этой ситуации, скорее всего, будет сотрудничать с международными донорами, чтобы увеличить количество тех программ, которые помогут уязвимым слоям населения пережить трудные времена в условиях военного положения.

Я не уверена, что наш бюджет сегодня сможет потянуть смену стандартов – таких, как минимальная зарплата и прожиточный минимум, и я объясню почему. Потому что это не только увеличение стандарта, но и увеличение фискальной нагрузки на работодателей,

– отметила Жолнович.

Чиновница объяснила, что минимальная зарплата – это, прежде всего, обязательства для работодателей. Сегодня же бизнес и так находится в сложной ситуации. Если же говорить о прожиточном минимуме, то к нему привязано огромное количество денежных выплат, предоставляемых, в частности, судьям. Увеличение прожиточного минимума увеличит эти выплаты, что для государства в нынешних условиях слишком дорогостоящим шагом, отметила Оксана Жолнович.

Поэтому мы можем просто увеличивать количество разного рода программ для того, чтобы в совокупности человек получал достаточный набор всех инструментов, которые позволят ему выжить. Хотя, конечно, будет непросто. Надо будет балансировать,

– подытожила министр социальной политики.

Напомним, что обобщенный показатель прожиточного минимума от 1 июля 2022 года составляет 2 508 гривен на одного человека в месяц. Тем временем минимальная зарплата в Украине составляет 6 500 гривен.

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