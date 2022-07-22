На самом деле у каждого свой продуктовый набор и это следует из того, кто что больше любит есть. Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Центра исследований Киевской школы экономики Валентин Литвинов.

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Он отметил, что в марте – апреле пищевые продукты подорожали больше всего среди всех категорий, которые мы покупаем. Они существенно обгоняли инфляцию и продолжают обгонять сейчас:

В мае инфляция составляла 18%, а продукты питания подорожали почти на 25%.

В июне инфляция составляла 22%, а продукты питания подорожали на 28%.

"Однако ситуация действительно стабилизируется. Главным образом из-за того, что появились овощи и они пока демонстрируют замедляющую динамику роста цен", – сообщил Валентин Литвинов.

Цена на борщевой набор

По его словам, если мы посчитаем цену на борщевой набор, то накануне войны, 18 февраля, он составлял около 84 гривен. Месяц назад стоил около 115 гривен. Сейчас примерно 110 – 111 гривен. То есть за месяц цены на продукты несколько замедлились и даже упали.

За период войны, то есть с конца февраля, борщевой набор подорожал где-то на 31%, что больше, чем в среднем по экономике,

– отметил Валентин Литвинов.

Продолжают дорожать продукты

"Поскольку началась жатва, начался сбор овощей на юге, в центре Украины, а также в меньшей степени на востоке Украины, цены должны стабилизироваться. То есть я не ожидал бы какого-то очень большого всплеска цен на борщевой набор", – пояснил аналитик Центра исследований Киевской школы экономики.

Какие продукты подорожали больше всего и почему

Валентин Литвинов рассказал, если сравнить с прошлым месяцем, то больше всего подорожал картофель. Хотя новый урожай вот-вот уже будет на полках магазинов, но пока картофель подорожал – за месяц на 71%.

К примеру, свекла, капуста, яйца подешевели на 33% по сравнению с июнем. По сравнению с прошлым годом очевидно, что все очень подорожало,

– сообщил Валентин Литвинов.

Он объяснил, что основные причины – это производство. Ведь многое, что мы потребляем, производят в хозяйстве на юге Украины. Соответственно, находясь под российской оккупацией люди не могут вывести продукты на подконтрольную Украине территорию и этим поддержать невысокие цены.

"Также очень сильно влияет логистика, стоимость перевозок, стоимость топлива", – отметил эксперт.

По его словам, еще один пункт – ожидание. Если мы посмотрим, какая была ситуация с солью, когда "Артемсоль" остановилась, то люди начали набирать по 5 – 10 килограммов, которых им хватит на годы. Этим они поддержали возросший спрос и поддержали рост цен.

Смотрите видео о росте цен: