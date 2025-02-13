Разрыв между потребностями и обещаниями: Украина нуждается в сотнях миллиардов долларов на восстановление
Украина потребует немалых средств для восстановления страны, в частности для восстановления зданий и инфраструктуры. Однако у Киева наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.
Сколько средств Украина нуждается в восстановлении
Таким образом экономическое восстановление страны и ее устойчивость оказываются под угрозой, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.
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В тексте говорится о том, что Дональд Трамп постепенно начинает диктовать лидерам Европейского Союза, что им нужно сделать для обеспечения мира в Украине. Однако его требования могут поставить ЕС на предел возможностей.
В частности для Европы является большой проблемой финансовые расходы, связанные с поддержкой Украины и укреплением собственной обороны. По подсчетам Bloomberg Economics, защита Украины и расширение собственных вооруженных сил могут стоить основным европейским государствам дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.
Так общая стоимость расходов на Украину странами ЕС выглядит следующим образом:
- восстановление украинской армии – около 175 миллиардов долларов за 10 лет;
- миротворческой миссии (40 000 военных) – 30 миллиардов долларов;
- увеличение оборонного бюджета ЕС до 3,5% ВВП – около 2,7 триллиона долларов.
Эти средства пойдут на создание больших запасов артиллерии, развитие противовоздушной обороны и ракетных систем, укрепление восточных границ ЕС и развитие оборонной промышленности. Если финансировать эти расходы за счет долга, это увеличит потребность в заимствованиях пяти крупнейших европейских стран-членов НАТО на 2,7 триллиона долларов в следующем десятилетии,
– пишет издание.
В то же время Bloomberg Economics оценивает, что Украина будет нуждаться примерно 230 миллиардов долларов для восстановления зданий и инфраструктуры, разрушенных во время войны. Если же эти средства будут предоставлены, а мирное соглашение достигнуто, то украинские энергетический, промышленный и строительный секторы будут быстро расти. А это поможет уменьшить финансовую нагрузку на членов ЕС в долгосрочной перспективе.
Важно! В материале отмечается, что существует дефицит в 130 миллиардов долларов между потребностями Украины в восстановлении и средствами, которые уже были обещаны. Это ставит под угрозу экономическое восстановление страны и ее долгосрочную устойчивость.