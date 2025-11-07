Больше всего инвестировали в украинскую "оборонку": где Киев откроет первые офисы по продаже оружия

Украина откроет первые представительские офисы своей оборонной промышленности в Европе. Первые два центра по продаже оружия появятся в Копенгагене и Берлине.

Как будут работать офисы по продаже оружия?

Об этом во время общения с журналистами рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, передает 24 Канал.

Он назвал это решение символическим, поскольку именно Германия и Дания больше всего инвестировали в развитие украинского военно-промышленного комплекса.

Офисы станут витриной украинских технологий – местом, где можно увидеть, как работает украинское оружие и что делает нас лидерами в сфере дронов,

– отметил Умеров.

Однако представительские офисы будут иметь значительно более широкие функции, чем просто шоурумы. Они будут платформами для сотрудничества Украины с правительствами других государств, бизнесом и представителями армий.

В каждом офисе будут работать 3 зоны:

открытая – для демонстраций оружия и посещения общественности;

закрытая – для военных планировщиков;

офисная – для проведения переговоров и заключения контрактов.

Такой формат работы имеет целью совместить публичную коммуникацию, технический диалог и бизнес-составляющую.

Цель – донести украинский оборонный опыт во все регионы мира и закрепить его как стратегический бренд

– отметили в СНБО.

Важно! После Европы Украина планирует открыть также представительства оружия в США и странах Глобального Юга.

Что известно о вкладе Дании и Германии?

Заметим, что Дания стала первой страной НАТО, которая согласилась инвестировать средства в производство оружия на территории Украины. Государства подписали соответствующий меморандум на полях "Рамштайн" в 2024 году.

А в этом году стало известно, что Украина создаст оборонные производства на территории Дании. Она станет первой страной, куда Киев экспортирует свои технологии производства оружия, рассказал гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Относительно Германии, то в конце мая 2025 года стало известно, что она профинансирует производство украинских ракет-дронов "Барс" и беспилотников "Лютый". Общая сумма инвестиций составит 400 миллионов евро.

И уже в июле представители Германии подписали первый контракт на финансирование военного производства в Украине – выпуска более 500 дронов "Антонов-196", которые способны преодолевать расстояние до 1200 километров.

Экспорт оружия из Украины: что известно?