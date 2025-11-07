Найбільше інвестували в українську "оборонку": де Київ відкриє перші офіси з продажу зброї
- Україна відкриє представницькі офіси з продажу зброї у Копенгагені та Берліні, що стануть платформами для співпраці з урядами, бізнесом та арміями інших країн.
- Офіси матимуть три зони: відкриту для демонстрацій, закриту для військових планувальників і офісну для переговорів і укладення контрактів, з метою просування українського оборонного досвіду як стратегічного бренду.
Україна відкриє перші представницькі офіси своєї оборонної промисловості у Європі. Перші два центри з продажу зброї з'являться у Копенгагені та Берліні.
Як працюватимуть офіси з продажу зброї?
Про це під час спілкування із журналістами розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров, передає 24 Канал.
Дивіться також Сербія продасть зброю Європі: у Зеленського сказали, чи планує її купувати Україна
Він назвав це рішення символічним, оскільки саме Німеччина і Данія найбільше інвестували у розвиток українського військово-промислового комплексу.
Офіси стануть вітриною українських технологій – місцем, де можна побачити, як працює українська зброя і що робить нас лідерами у сфері дронів,
– зазначив Умєров.
Однак представницькі офіси матимуть значно ширші функції, ніж просто шоуруми. Вони будуть платформами для співпраці України з урядами інших держав, бізнесом та представниками армій.
У кожному офісі працюватимуть 3 зони:
- відкрита – для демонстрацій зброї та відвідин громадськості;
- закрита – для військових планувальників;
- офісна – для проведення переговорів та укладення контрактів.
Такий формат роботи має на меті поєднати публічну комунікацію, технічний діалог та бізнес-складову.
Мета – донести український оборонний досвід до всіх регіонів світу і закріпити його як стратегічний бренд
– наголосили в РНБО.
Важливо! Після Європи Україна планує відкрити також представництва зброї у США та країнах Глобального Півдня.
Що відомо про вклад Данії та Німеччини?
Зауважимо, що Данія стала першою країною НАТО, яка погодилася інвестувати кошти у виробництво зброї на території України. Держави підписали відповідний меморандум на полях "Рамштайну" у 2024 році.
А цьогоріч стало відомо, що Україна створить оборонні виробництва на території Данії. Вона стане першою країною, куди Київ експортує свої технології виробництва зброї, розповів гендиреткор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
Щодо Німеччини, то в кінці травня 2025 року стало відомо, що вона профінансує виробництво українських ракет-дронів "Барс" і безпілотників "Лютий". Загальна сума інвестицій складе 400 мільйонів євро.
Та вже у липні представники Німеччини підписали перший контракт на фінансування військового виробництва в Україні – випуску понад 500 дронів "Антонов-196", які здатні долати відстань до 1200 кілометрів.
Експорт зброї з України: що відомо?
Президент Володимир Зеленський віддав доручення про початок експорту зброї власного виробництва. За його словами, вже досягнуто домовленостей щодо створення торгівельних платформ для експорту та імпорту озброєнь у трьох ключових регіонах – Європі, США та країнах Близького Сходу.
Головна мета – запустити ці платформи до кінця 2025 року, щоб українські виробники могли регулярно постачати власну продукцію на зовнішні ринки.
Зеленський наголосив, що вітчизняна оборонна промисловість уже виготовляє деякі зразки зброї в обсягах, що перевищують потреби Збройних сил, зокрема, морські дрони, протитанкові засоби та інші види озброєння.