Найбільше інвестували в українську "оборонку": де Київ відкриє перші офіси з продажу зброї

Україна відкриє перші представницькі офіси своєї оборонної промисловості у Європі. Перші два центри з продажу зброї з'являться у Копенгагені та Берліні.

Як працюватимуть офіси з продажу зброї?

Про це під час спілкування із журналістами розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров, передає 24 Канал.

Він назвав це рішення символічним, оскільки саме Німеччина і Данія найбільше інвестували у розвиток українського військово-промислового комплексу.

Офіси стануть вітриною українських технологій – місцем, де можна побачити, як працює українська зброя і що робить нас лідерами у сфері дронів,

– зазначив Умєров.

Однак представницькі офіси матимуть значно ширші функції, ніж просто шоуруми. Вони будуть платформами для співпраці України з урядами інших держав, бізнесом та представниками армій.

У кожному офісі працюватимуть 3 зони:

відкрита – для демонстрацій зброї та відвідин громадськості;

закрита – для військових планувальників;

офісна – для проведення переговорів та укладення контрактів.

Такий формат роботи має на меті поєднати публічну комунікацію, технічний діалог та бізнес-складову.

Мета – донести український оборонний досвід до всіх регіонів світу і закріпити його як стратегічний бренд

– наголосили в РНБО.

Важливо! Після Європи Україна планує відкрити також представництва зброї у США та країнах Глобального Півдня.

Що відомо про вклад Данії та Німеччини?

Зауважимо, що Данія стала першою країною НАТО, яка погодилася інвестувати кошти у виробництво зброї на території України. Держави підписали відповідний меморандум на полях "Рамштайну" у 2024 році.

А цьогоріч стало відомо, що Україна створить оборонні виробництва на території Данії. Вона стане першою країною, куди Київ експортує свої технології виробництва зброї, розповів гендиреткор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Щодо Німеччини, то в кінці травня 2025 року стало відомо, що вона профінансує виробництво українських ракет-дронів "Барс" і безпілотників "Лютий". Загальна сума інвестицій складе 400 мільйонів євро.

Та вже у липні представники Німеччини підписали перший контракт на фінансування військового виробництва в Україні – випуску понад 500 дронів "Антонов-196", які здатні долати відстань до 1200 кілометрів.

Експорт зброї з України: що відомо?