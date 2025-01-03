Украине хватит средств до конца 2026 года: сколько удалось отложить

Украина имеет достаточно финансового обеспечения до конца 2025 года. Сейчас отложено более 47,5 миллиардов долларов для поддержки экономики.

На сколько Украине хватит средств

Это стало возможным благодаря привлечению более 115 миллиардов долларов льготного внешнего финансирования с начала полномасштабной агрессии России, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

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Ежемесячно страна получала в среднем 3,4 миллиарда долларов, что позволяет обеспечить экономическую стабильность на ближайшие 12–18 месяцев, даже с учетом возможных политических изменений в США.

По словам Даниила Гетманцева, из привлеченных 115,2 миллиарда долларов значительная часть приходится на гранты (38,4 миллиарда долларов). Распределение средств по годам выглядит следующим образом:

2022 год – 31,1 миллиарда долларов, из которых грантовая помощь составила 14,2 миллиарда долларов (45,8% от общей суммы);

2023 год – 42,4 миллиарда долларов, гранты – 11,6 миллиарда долларов (27,4%);

2024 год – 41,7 миллиарда долларов, гранты – 12,6 миллиарда долларов (30%).

Заметьте! Больше всего безвозвратной помощи поступило от Соединенных Штатов Америки.

Кто предоставил наибольшую помощь

Большая часть финансовой помощи Украине поступила от Европейского Союза и Соединенных Штатов, которые вместе обеспечили более 66% всего финансирования.

Даниил Гетманцев привел ключевых партнеров по объему поддержки:

ЕС – 44,79 миллиарда долларов (38,9% от общей суммы),

– 44,79 миллиарда долларов (38,9% от общей суммы), США – 31,24 миллиарда долларов (27,1%),

– 31,24 миллиарда долларов (27,1%), МВФ – 12,45 миллиарда долларов (10,8%),

– 12,45 миллиарда долларов (10,8%), Япония – 8,53 миллиарда долларов (7,4%),

– 8,53 миллиарда долларов (7,4%), Канада – 5,41 миллиарда долларов (4,7%),

– 5,41 миллиарда долларов (4,7%), Всемирный банк – 5,29 миллиарда долларов (4,6%),

– 5,29 миллиарда долларов (4,6%), Великобритания – 3,03 миллиарда долларов (2,6%),

– 3,03 миллиарда долларов (2,6%), Германия – 1,69 миллиарда долларов (1,5%),

– 1,69 миллиарда долларов (1,5%), Другие партнеры – 2,77 миллиарда долларов (2,4%).

Денежный запас на 2025 год

Благодаря рекордному объему внешнего финансирования в декабре (9,2 миллиарда долларов), Украина начинает новый год с резервами в 43,7 миллиарда долларов и 3,9 миллиарда долларов на валютном счете правительства.

Заметьте! Кроме того, страна имеет несколько долгосрочных механизмов поддержки от партнеров, таких как Ukraine Facility, программа EFF и ERA, предусматривающий 50 млрд долларов из замороженных активов Банка России.