Украина планирует прекратить транзит российского газа в Европу

Украина продолжает транспортировать российский газ в страны ЕС по своей территории, в соответствии с контрактом, который в 2019 году заключили "Нафтогаз" и "Газпром". Украина продолжает выполнять контрактные обязательства исключительно из-за солидарности с европейскими партнерами и не планирует продлевать контракт.

Украина и Россия заключили газовый контракт на 5 лет. Председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что после того, как соглашение завершится в 2024 году, Украина не намерена его продолжать. Согласно договоренностям, достигнутым в Вене в 2019 году, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

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Почему Украина до сих пор осуществляет транзит российского газа

Чернышев, комментируя, почему Украина продолжает транспортировать российский газ, сказал, что это происходит "исключительно для поддержки наших европейских коллег".

Он отметил, что особенно это касается стран, у которых нет выхода к морям, и соответственно не могут импортировать сжиженный газ. Чернышев отметил, что такие страны нуждаются в газе, который идет транзитом через Украину.

Глава "Нафтогаза" отметил, что ЕС планирует полностью отказаться от российского газа до 2027 года. Однако, по его словам, Украина стремится, чтобы это произошло как можно скорее.

"Видим, что определенные процессы уже произошли. Сокращение идет с каждым следующим месяцем. Но должны ускорить этот процесс и стимулировать это", – заявил Чернышев.

Что касается этого контракта – должны быть надежным партнером для наших европейских партнеров, для стран, которые в этом нуждаются. Но это соглашение завершится к концу 2024 года, у нас нет намерений или инициативы его продолжать,

– сказал глава "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что Украина совершает транзит российского газа именно из-за солидарности с европейскими партнерами, а не в нежелании избежать потенциальных судебных проволочек с "Газпромом".

"Безусловно. Исключительно это. Других причин не существует. Абсолютно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", – резюмировал Чернышев.

Газовый контракт: детали