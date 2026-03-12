Украина подписала соглашения с Румынией: о чем договорились Киев и Бухарест

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан ряд документов. Речь идет о соглашениях по энергетике, оборонному производству и стратегическому партнерству.

Что подписали Украина и Румыния?

Это произошло в Румынии, в четверг, 12 марта, о чем передает медиа Новости.Live.

Среди них - рамочные договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе, совместное заявление о совместном производстве оборонной продукции и декларация об установлении стратегического партнерства между Украиной и Румынией,

– говорится в сообщении.