12 марта, 16:09
Украина подписала соглашения с Румынией: о чем договорились Киев и Бухарест
Основні тези
- Президенты Украины и Румынии подписали соглашения о сотрудничестве в энергетике, совместное производство оборонной продукции, включая дроны, и стратегическое партнерство.
- Установлен день румынского языка в Украине на 31 августа, а Украина и Румыния построят две новые линии электропередачи для энергобезопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан ряд документов. Речь идет о соглашениях по энергетике, оборонному производству и стратегическому партнерству.
Что подписали Украина и Румыния?
Это произошло в Румынии, в четверг, 12 марта, о чем передает медиа Новости.Live.
Среди них - рамочные договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе, совместное заявление о совместном производстве оборонной продукции и декларация об установлении стратегического партнерства между Украиной и Румынией,
– говорится в сообщении.