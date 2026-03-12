Укр Рус
12 марта, 16:09
Украина подписала соглашения с Румынией: о чем договорились Киев и Бухарест

Валерия Моргун
  • Президенты Украины и Румынии подписали соглашения о сотрудничестве в энергетике, совместное производство оборонной продукции, включая дроны, и стратегическое партнерство.
  • Установлен день румынского языка в Украине на 31 августа, а Украина и Румыния построят две новые линии электропередачи для энергобезопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан ряд документов. Речь идет о соглашениях по энергетике, оборонному производству и стратегическому партнерству.

Что подписали Украина и Румыния?

Это произошло в Румынии, в четверг, 12 марта, о чем передает медиа Новости.Live.

Среди них - рамочные договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе, совместное заявление о совместном производстве оборонной продукции и декларация об установлении стратегического партнерства между Украиной и Румынией,
– говорится в сообщении.

 