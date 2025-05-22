Украина получила более миллиарда гривен от управления активами Сахалинского месторождения

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило масштабный финансовый результат для государства. Речь идет об управлении активами Сахалинского газового месторождения.

Украина получила деньги от управления активами Сахалинского месторождения

Таким образом в Государственный бюджет Украины уже поступило 1 073 576 575,00 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на АРМА.

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Речь идет об арестованных корпоративных правах в уставном капитале ЧАО “ВК “Укрнефтебурение”, переданных в управление ПАО “УКРНАФТА” в соответствии с договором, заключенного АРМА,

– сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов.

В частности условия договора предусматривают перечисление 90% прибыли в государственный бюджет. Это и обеспечило такие масштабные поступления.

Такие поступления в бюджет удалось обеспечить благодаря передаче в управление ПАО "УКРНЕФТЬ" остальных 7 акций акционеров на основании дополнительного распоряжения Правительства. Это позволило "Укрнафте" оперативно провести собрание акционеров и принять необходимые решения для перераспределения дивидендов и уплаты в госбюджет.

Мы показываем, что арестованный актив может работать на государство уже сегодня. Сахалинское месторождение – пример того, как эффективный менеджмент и четкая правовая позиция дают конкретный результат для экономики в условиях войны. И это – не предел наших возможностей,

– подчеркнула Председатель АРМА Елена Дума.

И. о. директора ПАО "Укрнафта" Юрий Ткачук сказал, что в августе 2024 года "Укрнефтебурение" возобновило работу на Сахалинском месторождении (Харьковская область). Согласно его словам, чистая прибыль компании за 2024 год составляет 1,19 миллиарда гривен.

Сегодня в государственный бюджет уплачено 1,074 млрд грн – 90% от чистой прибыли. Предприятие продолжает добычу природного газа, что критически необходим стране,

– добавил Ткачук.

Обратите внимание! Эти средства являются конкретным вкладом в оборону, экономику и восстановление Украины.