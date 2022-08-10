Украина получила отсрочку по внешнему долгу на 2 года, – Шмыгаль

Зарубежные кредиторы сделали для Киева отсрочку по выплате внешнего долга. Речь идет об отсрочке на 2 года с возможной пролонгацией в год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что Украина благодарна странам "Большой семерки" за поддержку.

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Украина сэкономит на выплатах почти 6 миллиардов долларов

Украина сэкономит на выплатах почти 6 миллиардов долларов. Эти средства помогут нам сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики и увеличить мощь нашей армии.

– объяснил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора" тоже согласились на предложение по отсрочке. Такие шаги навстречу официальному Киеву позволят Украине подготовиться к отопительному сезону. Он, подчеркнул Шмыгаль, будет самым сложным в истории.

Об отсрочке от зарубежных кредиторов сообщили СМИ

Reuters подтверждает, что зарубежные кредиторы откликнулись на просьбы украинских властей. Владельцы облигаций не видят никаких признаков прекращения огня, так что суверенные проценты и капитальные платежи по 13 украинским суверенным облигациям решили отложить.

Двухлетняя заморозка долга имеет смысл, потому что даже если война скоро закончится, ситуация в Украине не улучшится мгновенно,

– сказал главный экономист лондонской исследовательской фирмы Tellimer Стюарт Калверхаус.

С просьбой об отсрочке для Украины кредиторам обратились и представители правительств западных государств.

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