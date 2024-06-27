Безусловная финансовая поддержка: Украина получила 1,9 миллиарда евро от ЕС

В государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования объемом 1,9 миллиарда евро от Европейского Союза. Следующие транши Украина будет получать ежеквартально.

Транш безусловного финансирования

Как сообщается, эти средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility. А следующие транши в рамках программы Украина будет получать ежеквартально, при условии выполнения индикаторов определенных в Плане Украины.

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В частности, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 миллиардов евро прямой бюджетной помощи, что способствовало поддержанию макроэкономической стабильности.

Сергей Марченко Министр финансов Украины С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 миллиардов евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны.

На что предоставляет средства ЕС в рамках Ukraine Facility

Итак, Украина должна проводить реформы, которые улучшают общую ситуацию в стране, прежде чем ЕС будет предоставлять финансирование на этот процесс. По плану программы Ukraine Facility, ЕС будет предоставлять средства на:

обеспечение инфраструктуры;

поддержку экономики;

социальную сферу;

управление.

В частности, Елена Шуляк, представитель правительства, подчеркнула, что Ukraine Facility будет способствовать не только восстановлению страны, но и подъему ее до нового уровня.

! Украина уже получила, благодаря плану Ukraine Facility, 6 миллиардов евро в этом году.