Украина получила второй транш от МВФ, – Корецкий

В четверг, 23 июля, Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в рамках новой четырехлетней программы. Его сумма составляет примерно 690 миллионов долларов.

Что известно о втором транше от МВФ Средства уже поступили в государственный бюджет, что сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Деньги будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов.