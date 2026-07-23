Экономика Новости экономики Украина получила второй транш от МВФ, – Корецкий
23 июля, 13:43
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Украина получила второй транш от МВФ, – Корецкий

Валерия Моргун

В четверг, 23 июля, Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в рамках новой четырехлетней программы. Его сумма составляет примерно 690 миллионов долларов.

Что известно о втором транше от МВФ

Средства уже поступили в государственный бюджет, что сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Деньги будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов.

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